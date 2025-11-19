Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 19. Szerda Erzsébet napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Jakarta, Dakka, Tokió – Ezek a világ legnépesebb városai

2025. november 19., szerda 06:52 | MTI
ENSZ népesség rangsor jelentés urbanizáció népsűrűség

Indonézia fővárosa, Jakarta csaknem 42 millió lakójával a világ legnépesebb metropolisza - derült ki az ENSZ gazdasági és szociális ügyekkel foglalkozó részlegének kedden New Yorkban ismertetett jelentéséből.

  • Jakarta, Dakka, Tokió – Ezek a világ legnépesebb városai

Jakartát a legnépesebb városok rangsorában Banglades fővárosa, Dakka követi 40 millió lakójával, majd pedig Japán fővárosa, Tokió 33 millió lakossal.

A jelentés szerint 1975 óta nyolcról harmincháromra nőtt, vagyis megnégyszereződött a legalább 10 millió lakosú megavárosok száma. Ezekből 19 Ázsiában található.

A világ tíz legnépesebb város között az egyiptomi Kairó az egyetlen, amely nem Ázsiában van.

A beszámoló elkészítői azzal számolnak, hogy 2050-ig további négy város lakossága fogja meghaladni a 10 milliós küszöböt: az etióp főváros, Addisz-Abeba, a tanzániai Dar es-Salaam, a malajziai Kuala Lumpur és az indiai Hadzsipur. Ugyanakkor egyes ilyen nagyvárosokban csökken a lakosságszám, így például Mexikóvárosban és a kínai Csengtuban.

A jelentés kitér arra is, hogy jelenleg a világ 8,2 milliárdos lakosságának 45 százaléka él városokban.

1950-ben ez az arány még csak 20 százalék volt. Előrejelzések szerint 2050-ig a népességnövekedés kétharmada a városokra fog jutni.

A jelentés városnak tekint minden olyan települést, amelyben legalább 50 ezer ember él.

A városok száma 1975 és 2025 között világszerte több mint kétszeresére, mintegy 12 ezerre nőtt.

2050-re valószínűleg számuk már meg fogja haladni a 15 ezret.

A kisebb és közepes méretű városok a megapoliszoknál gyorsabban növekednek, s összességében is többen élnek ilyen városokban. A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van.

A világ 71 országában a kisváros – amelyet legalább 5000 lakosú és legalább 300 fő/négyzetkilométer népességű településként határoznak meg – továbbra is a legelterjedtebb, így Németországban, Indiában és az Egyesült Államokban is.

Azoknak az országoknak a száma, ahol az emberek főként vidéken élnek, 1975 óta 116-ról 62-re csökkent, és 2050-ig várhatóan tovább csökken 44-re. Ezek közé tartozik jelenleg többek között Ausztria, Finnország, Románia, valamint Mozambik és a Közép-afrikai Köztársaság.

Li Csün-hua, az ENSZ illetékes főtitkárhelyettese korunk hajtóerejének nevezte az urbanizációt. Amennyiben ezt befogadó és stratégiai módon szervezik, lehetőséget teremthet a klímaváltozás elleni küzdelem, a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés terén - vélte.

Fotó: Shutterstock

 

További híreink

Vége a gyorshajtásnak? Jön az intelligens sebességszabályozó

Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz

"Neki nagyobb szüksége van rá" - Édesanyjának adta a hallókészülékét Galamb Alex

Hihetetlen luxusban élnek a legújabb ukrán korrupciós ügy szereplői

Bajba került Szoboszlai a Liverpoolnál, nem akárki tehet neki keresztbe

Nem engedné szabadon Gyárfás Tamást a Legfőbb Ügyészség

Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó

Fodor Csenge vállalta volna a vb-t, de a győri csapatorvos szerint csak jövőre lesz játékra képes

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

További híreink

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Maduro Lennon-t énekel, miközben Trump hadihajói és a vádemelés közeledik + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó
2
Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó
3
Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó
4
Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó
5
Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó
6
Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott
7
Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó
8
Maduro Lennon-t énekel, miközben Trump hadihajói és a vádemelés közeledik + videó
9
A kartell mint üzleti stratégia: Bige László cégénél újabb versenyfelügyeleti eljárás indult a régi ügy mellett
10
Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen, tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Legfrissebb híreink

Bóka János: Magyarország nem támogat Ukrajna háborús finanszírozását növelő megoldásokat + videó

Bóka János: Magyarország nem támogat Ukrajna háborús finanszírozását növelő megoldásokat + videó

 Magyarország semmilyen olyan megoldást nem támogat, amely a magyar családok és adófizetők számára további pénzügyi kötelezettségvállalást vagy jogi felelősséget jelentene Ukrajna háborús finanszírozásáért – mondta ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Brüsszelben. A tárcavezetővel kollégánk, Biugnyár Zoltán készített interjút.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!