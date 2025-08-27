Jair Bolsonaro volt brazil elnököt 24 órás rendőri megfigyelés alatt tartják

Megosztás itt:

A volt elnök július közepe óta elektronikus nyomkövető bokapántot visel, és augusztus eleje óta házi őrizetben van. A múlt hét elején a főügyész azt kérte a legfelsőbb bíróságtól, hogy szigorítsák meg a 70 éves politikus megfigyelését, miután mobiltelefonján a szövetségi rendőrség egy olyan, még 2024-ben kelt dokumentumot talált, amely szerint a volt elnök politikai menedékjogot kér Argentínától.

Alexandre de Moraes bíró kedden úgy döntött, hogy fennáll a szökés veszélye, ezért elrendelte Bolsonaro házának 24 órás rendőrségi megfigyelését.

A volt elnököt azzal vádolják, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormányának megdöntésére. Jair Bolsonaro tagadja a vádakat.

MTI