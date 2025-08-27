Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 27. Szerda Gáspár napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt 24 órás rendőri megfigyelés alatt tartják

2025. augusztus 27., szerda 07:57 | MTI

Egy legfelsőbb bírósági bíró döntése szerint Jair Bolsonarót folyamatos rendőri megfigyelés alatt kell tartani, hogy megakadályozzák a volt brazil elnök szökését napokkal ügyének tárgyalása előtt, aminek a során akár több mint 40 év börtönbüntetésre is ítélhetik.

  • Jair Bolsonaro volt brazil elnököt 24 órás rendőri megfigyelés alatt tartják

A volt elnök július közepe óta elektronikus nyomkövető bokapántot visel, és augusztus eleje óta házi őrizetben van. A múlt hét elején a főügyész azt kérte a legfelsőbb bíróságtól, hogy szigorítsák meg a 70 éves politikus megfigyelését, miután mobiltelefonján a szövetségi rendőrség egy olyan, még 2024-ben kelt dokumentumot talált, amely szerint a volt elnök politikai menedékjogot kér Argentínától.

Alexandre de Moraes bíró kedden úgy döntött, hogy fennáll a szökés veszélye, ezért elrendelte Bolsonaro házának 24 órás rendőrségi megfigyelését.

A volt elnököt azzal vádolják, hogy 2022-es választási veresége után összeesküvést szőtt utódja, Luiz Inácio Lula da Silva kormányának megdöntésére. Jair Bolsonaro tagadja a vádakat.

MTI

További híreink

Potom áron kínálja a Lidl az országtortát – nagy felháborodást keltett

Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó

„Nagyon odavoltam érte” – Liptai Claudia bevallota: kiderült az évtizedes titka Till Attiláról!

Erre még Zelenszkij sem számított, megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak

Szeptemberi pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek meggazdagodnak ősszel

Nem sportszerű Shane Tusuppal elvitetni a balhét, Milák sikeredzője a Jackl-ügyről

Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó

29 999 forintért kapható a kisgyermekes szülők álma a Lidlben, ami máshol százezerbe kerül

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

További híreink

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
2
Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben
3
Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó
4
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
5
Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja
6
Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
7
Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó
8
Botrány Budapesten: Karácsony ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, a Fidesz magyar zászlóval tiltakozik
9
Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk
10
Monitor - Leleplezték Magyar Péterék titkos tervét: Brutális SZJA-emelés fenyegeti a magyarokat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!