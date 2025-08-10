Keresés

J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek

2025. augusztus 10., vasárnap 18:05 | Magyar Nemzet

Trump „befejezte a háború finanszírozását” és találkozóra kényszeríti Putyint és Zelenszkijt - állította J.D. Vance egy interjúban.

Az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak adott interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem finanszírozza az ukrajnai háborút, és a jelenlegi frontvonalra épülő békét akar. Az Independent tudósítása szerint az amerikai politikus elutasította az európai vezetők felhívását, hogy engedjék Zelenszkijnek részt venni a pénteken tervezett Trump és Putyin találkozón, mondván, hogy ez jelenleg nem lenne „produktív”. Ugyanakkor J.D. Vance szerint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij „kénytelenek” lesznek találkozni. 

