Izsák Balázs: A székely nép nem mond le az autonómiáról

ORBÁN VIKTOR VARSÓBAN KITÜNTETTE KORNEL MORAWIECKIT, A SZEJM ELNÖKÉT, MAGYARORSZÁG IRÁNTI SZOLIDARITÁSA ÉS A MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK ERÕSÍTÉSE MIATT. ORBÁN VIKTOR: FELÉRTÉKELÕDIK A NATO SZEREPE, MERT EURÓPA BIZTONSÁGA MA TÖRÉKENY LÁBAKON ÁLL MONDTA A MINISZTERELNÖK VASÁRNAP LENGYELORSZÁGBAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: A MAGYAR KORMÁNY MINDENKIVEL NYITOTT A PÁRBESZÉDRE, MANFRED WEBERREL IS. A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER ÍGY REAGÁLT ARRA, HOGY AZ EURÓPAI NÉPPÁRT FRAKCIÓVEZETÕJE TALÁLKOZÓT KEZDEMÉNYEZETT ORBÁN VIKTORRAL. HALÁSZ JÁNOS: "A DK GYURCSÁNYNÉVAL AZ ÉLEN ÁTADNÁ BRÜSSZELNEK AZ IRÁNYÍTÁST A BEVÁNDORLÁS POLITIKÁBAN ÉS MINDEN MÁSBAN IS". NACSA LÕRINC (KDNP): A HISZTÉRIAKELTÉST KERESIK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK, ÉS A NEMZETI ÜNNEPBÕL IS PRÓBÁLNAK POLITIKAI BALHÉT CSINÁLNI. 15 MILLIÁRDOS MEGTAKARÍTÁST IS ELÉRHETNEK A CSOPORTOS TÁRSASÁGI ADÓZÁSRA ÁTTÉRÕ CÉGEK MONDTA IZER NORBER ADÓÜGYI ÁLLAMTITKÁR. KOCSIS MÁTÉ: VISSZA KELL VENNI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL A MIGRÁCIÓS ÉS HATÁRVÉDELMI JOGKÖRÖKET, MERT BRÜSSZEL NEM VÉDI MEG A KONTINENST. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK A SOMOGY MEGYEI ANDOCS KÖZSÉGBEN A TELEPÜLÉSVEZETÕ HALÁLA MIATT. A KILAKOLTATÁSOK ELLEN FELSZÓLALÓ JOBBIKOS VARGA-DAMM ANDREA KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL TETTEK KI OTTHONÁBÓL EGY IDÕS NÕT 2000-BEN - ECHO TV INFORMÁTOR. BENYÚJTOTTA A KORMÁNY A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. NOVÁK KATALIN: A FIATAL HÁZASOK AKÁR TÖRLESZTÉS NÉLKÜL IS KAPHATNAK BABAVÁRÓ TÁMOGATÁST. BRÜSSZEL TITOKBAN AZON DOLGOZIK, HOGY KÖTELEZÕ LEGYEN AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA M1. ORBÁN VIKTOR: A BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK MEGTÁMADTÁK A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN KOSSUTH RÁDIÓ. BENKÕ TIBOR: ERÕS MAGYAR HADSEREGRE VAN SZÜKSÉGE A NATO-NAK, AMELYET ALKALMAZNI TUD A SZÖVETSÉGES ORSZÁGOK BÉKÉJE ÉS BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN. RÉTVÁRI BENCE: MÁR ÖTVENÖTEZER TANÁR SZEREZTE MEG A PEDAGÓGUS II. FOKOZATOT. TELJES ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS LESZ ÚJPESTEN AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON, AZ ELLENZÉKI PÁRTOK A KDNP-BÕL KIZÁRT SZALMA BOTONDOT TÁMOGATJÁK. GEORG SPÖTTLE: A HÚSVÉT KÖZELEDTÉVEL TÖBB ATROCITÁSRA KELL SZÁMÍTANIUK A KERESZTÉNYEKNEK, FÕLEG A KÖZEL-KELETEN ÉS AFRIKÁBAN M1. LEZUHANT EGY UTASSZÁLLÍTÓ ETIÓPIÁBAN, A 149 UTAS ÉS A 8 FÕS SZEMÉLYZET KÖZÜL SENKI NEM ÉLTE TÚL A KATASZTRÓFÁT. LÉGÖRVÉNYBE KERÜLT EGY ISZTAMBULBÓL NEW YORKBA TARTÓ UTASSZÁLLÍTÓ, 30 EMBER MEGSÉRÜLT, TÖBBEN SÚLYOSAN. LEMONDOTT TUNÉZIA EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERE, MERT EGY NAP ALATT 11 ÚJSZÜLÖTT HALT MEG ISMERETLEN OKBÓL EGYETLEN KÓRHÁZBAN. SILVIO BERLUSCONI TELEFONOS BESZÉLGETÉSÜK SORÁN MEGERÕSÍTETTE ORBÁN VIKTORNAK, HOGY PÁRTJA NEM TÁMOGATJA A FIDESZ KIZÁRÁSÁT A NÉPPÁRTBÓL. EDDIG 13 TAGPÁRT KEZDEMÉNYEZTE ÍRÁSBAN AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ELNÖKSÉGÉNÉL A FIDESZ KIZÁRÁSÁT VAGY TAGSÁGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT A PÁRTCSALÁDBÓL. A LENGYEL KORMÁNYPÁRT TIZENKÉT PONTOS PROGRAMOT MUTATOTT BE. A LENGYEL PROGRAM A HATÁROK BIZTONSÁGÁRÓL, AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS MEGÁLLÍTÁSÁRÓL, VALAMINT A CSALÁD VÉDELMÉRÕL IS SZÓL. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: HA A LONDONI ALSÓHÁZ NEM FOGADJA EL A BREXITMEGÁLLAPODÁST, AKKOR A BREXIT HÓNAPOKAT KÉSHET, SÕT EL IS MARADHAT. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA ESETÉN IS SZÜKSÉG LEHET A KILÉPÉS HALASZTÁSÁRA. MÁRCIUS 30-ÁN, EGY NAPPAL A BREXIT UTÁN INDUL A KÜLFÖLDI EU-POLGÁROK BRIT LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE. ANDREJ BABIS: NEM KELL OLYAN EURÓPAI UNIÓS HADSEREG, AMELY HELYETTESÍTENÉ A NATO-ERÕKET HANGSÚLYOZTA A CSEH KORMÁNYFÕ VARSÓBAN A V4-EK NATO-CSATLAKOZÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁN. GIUSEPPE CONTE OLASZ MINISZTERELNÖK: RÓMA AZ OROSZORSZÁG ELLENI EU-SZANKCIÓK MEGSZÜNTETÉSÉN DOLGOZIK. OLASZ KORMÁNYFÕ: RÓMA MEGÁLLAPODÁST KÖT PEKINGGEL AZ "EGY ÖVEZET, EGY ÚT" INFRASTRUKTURÁLIS TERVÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN. A HEVES ESÕZÉST KÖVETÕ ÁRADÁSOK KÖVETKEZTÉBEN LEGKEVESEBB 23 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT MALAWI DÉLI RÉSZÉN, 11 EMBER ELTÛNT. ÚJABB TÁMADÁS ÉRTE KONGÓBAN AZ EGYIK EBOLÁS BETEGEKET KEZELÕ KÖZPONTOT, EGY RENDÕR MEGHALT. HÉT EMBER MEGHALT A 81-ES ÚTON MEZÕÖRSNÉL MIUTÁN KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT, MAJD MINDKETTÕ KIGYULLADT. UNOKATESTVÉRE GYILKOLHATTA MEG BRUTÁLISAN AZT A HATÉVES SZEKSZÁRDI KISLÁNYT, AKINEK HOLTTESTÉT A HÁZUKHOZ KÖZELI PATAK PARTJÁN TALÁLTÁK MEG. A 19 ÉVES SZEKSZÁRDI FÉRFIT GYANÚSÍTOTTKÉNT KIHALLGATTÁK MAJD ÕRIZETBE VETTÉK POLICE.HU. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT KOCSI AZ M6-OS AUTÓPÁLYÁN PAKSNÁL A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK, A FORGALMAT A 6-OS SZÁMÚ FÕÚTRA TERELIK. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT HÉTFÕTÕL SZERDÁIG FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN A KÉT TATABÁNYAI LEHAJTÓ KÖZÖTT. BUSZSÁVOKAT JELÖLNEK KI AZ ÜLLÕI ÚTON A NAGYVÁRAD TÉR ÉS A HATÁR ÚT KÖZÖTT A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTA IDEJÉRE. BKK: A HÉTVÉGÉN RÖVIDÍTETT ÚTVONALON JÁR, A BATTHYÁNY TÉR HELYETT A MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕJE ÉS SZENTENDRE KÖZÖTT KÖZLEKEDIK A H5-ÖS HÉV. OMSZ: VIHAROS SZÉLLEL KEZDÕDIK A HÉT, ZÁPORRA, HÓZÁPORRA IS KÉSZÜLNI KELL, HAJNALBAN MÍNUSZOKRA, NAPKÖZBEN PEDIG ELÕFORDUL, HOGY 10 FOK ALATTI HÕMÉRSÉKLETRE LEHET SZÁMÍTANI.