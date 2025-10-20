Keresés

2025. 10. 20. Hétfő
Külföld

Izraelt gyalázták a főleg migráns tüntetők Milánóban, és a gázai tűzszüneti megállapodást szidták + videó

2025. október 20., hétfő 15:00 | HírTV

Milánóban folytatódtak a palesztinpárti tüntetések. A főleg migránsokból álló tömeg a gázai békemegállapodás ellen vonult az utcákra. A tüntetők ismét összeverekedtek a rendőrökkel.

  • Izraelt gyalázták a főleg migráns tüntetők Milánóban, és a gázai tűzszüneti megállapodást szidták + videó

Újra az utcára vonultak Milánóban a palesztin párti mozgalmak. Azért folytatják a demonstrációkat, mert nem bíznak sem Donald Trump amerikai elnökben, sem az olasz kormányban. Azt állítják, hogy Izrael korrupt álam, mely az USA és az arab rezsimek támogatását is élvezi, ezért a fegyverszünet nem lehet más, mint csapda. A palesztinok szerint Donald Trump és az amerikai kormányzat megbízhatatlan, a bűnöző cionisták cinkosai. Azzal vádolják az olasz kormányt, hogy gyermekek életét kiontó fegyvereket szállít Izraelnek. Az egyik palesztin felszólaló leszögezte, hogy folytatják azellenállást. Hiába történtek előrelépések a béke irányába, nem fogják befejezni a demonstrációkat, sem most, sem a jövőben. Céljuk nemcsak a népirtás megállítása, hanem a megszállók feltartóztatása. A tüntetők az izraeli békekötést megörökítő két szabadtéri felfestményt is helyrehozhatatlanul megrongáltak Milánóban. Valójában minden kifogás jól jön. A napokban azért lázadtak fel az aktivisták az önkormányzat épületében, mert Milánó nem szakítja meg a testvérvárosi kapcsolatot Tel Avivval. Az Olasz Testvérek párt politikusa szerint a folytatódó erőszakos megmozdulások azt bizonyítják, hogy Milánó az antiszemitizmus fellegvára lett Európában. Továbbra is Izraelt rágalmazzák és a zsidók ellen uszítanak, annak ellenére, hogy Trump beavatkozásának köszönhetően elhallgattak a fegyverek és megtörtént a túszcsere.

