Izraeli túszok holttesteit találták a gázai kórházak közelében + videó

Az izraeli katonák átfésülik Gáza-város tengerparti területeit. A Hamász nyomait: alagutakat, fegyvereseket, hadianyag-raktárakat keresnek.

Az izraeli erők csütörtökön vették be az al-Sifá kórházat. Hadijelentésük szerint a kórház közelében megtalálták két, október 7-én elhurcolt izraeli túsz holttestét. A 64 éves Judit Weisst egy gázához közeli kibucból, az otthonából rabolták el a terroristák. Egy katonanő, Noa Marciano holttestét pedig három nappal azután találták meg, hogy halálhírét bejelentették a sajtóban.

A meggyilkolt túsz mellett katonai felszereléseket és fegyvereket is találtak. Az egészségügyi intézményben feltárták a Hamász egyik alagútját is. Az elmúlt napokban a gázai kórházak alatt több ilyen alagútat is találtak a katonák, amelyekben a túszok, valamint a Hamász magas rangú parancsnokai tartózkodtak. A terrorszervezet szóvivője még csütörtökön propagandának minősítette az izraeli jelentéseket.

A biztonsági és logisztikai akadályok miatt jelenleg meglehetősen korlátozottak a lehetőségek a gázai Sifá kórházban lévő betegek evakulására – tájékoztatott az ENSZ. A világszervezet ugyanakkor tovább vizsgálja ennek lehetőségét. A palesztin Vörösfélhold nem képes elegendő üzemanyaggal ellátni a betegszállító járműveket, de oxigénből sincs elegendő a kórházakban.

Lövések nyomai Ciszjordáiában, Dzsenínben. Az izraeli biztonsági erők péntekre virradóra razziáztak Ciszjordániában. Felkutatták annak a három palesztin fegyveresnek az otthonát, akik csütörtökön részt vettek egy ellenőrzőpont elleni támadásban.

Éjjel három óra után valamivel két rakétát lőttek ki. Ketten meghaltak, egy másik megsebesült. Ketten pedig éppen itt sebesültek meg. Egy másik rakétát is kilőttek ebben a sikátorban. Itt tartottuk a kezünkben a sebesült férfiakat. Megérkezett a mentő, ők pedig meghaltak – mondta egy szemtanú.

A katonák letartóztattak 21 körözött palesztint, közülük hatot azzal gyanúsítanak, hogy a Hamász tagjai.

Az izraeli kommandósok parancsára az egyik dzseníni kórházból mindenkinek, még az orvosoknak is feltartott kézzel kellett kijönniük.

Felszólítottak mindenkit hangosbeszélőkön, hogy aki a kórházban van, az jöjjön ki és tegye fel a kezét. Ezt tettük az orvosokkal együtt. Néhányunk személyi igazolványát ellenőrizték, néhányunkat pedig az autóhoz kísértek. Kérdéseket tettek fel, aztán kereszttűzben oda kellett vinnünk az autóinkat, hogy átkutassák – idézte fel az eseményeket egy mentős.

Az izraeli hadsereg csütörtökön is támadta a libanoni Hezbollah milícia állásait a határ mentén. A harcokban újabb két katona esett el, így az izraeli hadsereg vesztesége elérte az ötvenet.