Izraeli-palesztin - Uniós főképviselő: a gázai háború egyre veszélyesebbé válik

Az uniós külügyi tanács rendkívüli, videókonferencia keretében tartott ülését követően az X-en közzétett üzenetében Kaja Kallas hangsúlyozta: az EU prioritásait továbbra is a humanitárius támogatás, beleértve a civil segélyszervezetek hozzáférésének biztosítása, valamint az azonnali tűzszünet és a még fogva tartott túszok szabadon bocsátása jelentik.

Nyilatkozatában a főképviselő úgy fogalmazott: "sürgetjük Izraelt, hogy engedélyezze további segélyszállítmányok bejutását a Gázai övezetbe és azok elosztását a rászorulók között".

Kijelentette: az EU elítéli az al-Dzsazíra hírtelevízió öt újságírójának meggyilkolását, akik egy gázai kórházat ért izraeli légicsapásban vesztették életüket. Az EU tudomásul veszi Izrael azon állítását, mely szerint a megcélzott csoport a Hamász iszlamista terrorszervezet tagjaiból állt, ugyanakkor ilyen esetekben egyértelmű bizonyítékokra van szükség, a jogállamiság tiszteletben tartása mellett.

A tárgyalások útján elért kétállami megoldás, azaz Izrael mellett egy palesztin állam létrehozása az egyetlen módja annak, hogy az izraeliek és a palesztinok békében, biztonságban és méltóságban élhessenek egymás mellett - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.