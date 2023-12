Izraeli miniszterelnök: még hónapokig el fog tartani a háború + videó

Megosztás itt:

Több százan vonultak Tel-Aviv utcájára. A tömeg a gázai túszok szabadon engedését és a mihamarabbi tűzszünetért tüntetett.

Közben rakétákat lőtt ki a Hezbollah Izrael északi városaira. A libanoni határ közelében napközben több városban is bekapcsoltak a légvédelmi szirénák.

Izrael minden fronton harcol, de a háború még hónapokig el fog húzódni – jelentette ki a zsidó állam miniszterelnöke.

Az északi határon súlyos csapásokat mérünk a Hezbollah ellen, sok terroristát megsemmisítünk, ahogy az ellenálló képességeiket is. Elfogadtuk a hadműveleti terveket a harcok folytatására. Ha a Hezbollah kiterjeszti a hadviselést, olyan ütéseket fog elszenvedni, amelyekről nem is álmodott – és így Irán is. – szögezte le Benjamin Netanjahu.

Újabb menekülttáboron ütött rajta az izraeli hadsereg. A Ciszjordánia északi részén fekvő Nur Shams menekülttáborban több embert is letartóztattak.

A zsidó állam hadereje a Gázai övezet középső és déli részén is egyre mélyebbre nyomul, emellett folyamatos légi- és tüzérségi csapásokat mérnek a területre.

Az elmúlt 24 órában 165 ember halt mártírhalált és 250 megsebesült. Ez a szám csak a gázai kórházak áldozataira vonatkozik, de úgy gondoljuk, hogy több száz mártír és sebesült van, akiket az izraeli megszállás intenzív bombázása miatt nem tudtak kórházba szállítani – mondta Ashraf Al-Qidra, a gázai egészségügyi minisztérium szóvivője.