Izraeli katonák haltak meg Gázában

A hadsereg keddi jelentése szerint 895-re nőtt a 2023. október 7., a Hamász iszlamista szervezet Izrael elleni terrortámadása óta lezajlott összecsapásokban meghalt izraeli katonák száma.

Éjál Zamír izraeli vezérkari főnök egy helyzetértékelő megbeszélésen arra figyelmeztetett, hogy a hadseregnek fel kell készülnie egy elhúzódó, többfrontos hadjáratra az "összetett és kihívásokkal teli" biztonsági helyzet közepette, mert miközben Gázában heves harcok zajlanak, Izrael más határai mentén is fokozódnak a feszültségek.

"Az izraeli hadseregnek (IDF) támadó módon kell fellépnie több hadszíntéren, miközben biztosítania kell a védelmet minden térségben és határ mentén" - mondta Zamir. "Továbbra is fenn fogjuk tartani a légi fölényt, és fejleszteni fogjuk a hírszerzési tevékenységet"- hangsúlyozta.

A gázai háborút "az IDF valaha volt egyik legösszetettebb" hadműveleteként írta le, dicsérte a hadsereg eddigi eredményeit, s elismerte a konfliktus súlyos következményeit, különösen a közelmúltban megnövekedett katonai veszteségek fényében.

"Irán és a hozzá tartozó tengely továbbra is a célkeresztünkben van - az Irán elleni hadjáratnak még nincs vége" - mondta Zamir, hozzátéve, hogy 2026 az előkészületek, a katonai képességek helyreállításának és a hadműveleti lehetőségek kihasználásának éve lesz.

A Gázavárosban működő Vörös Félholdhoz tartozó Al-Kudsz kórház azt közölte, hogy kedd reggel óta egy halálos áldozatot és 118 sebesültet látott el - köztük nőket és gyerekeket -, akik humanitárius segélyre vártak a város délnyugati részén.

A Gázai övezetben a harcok és az élelemhez jutás nehézségei miatt kórházi beszámolók szerint tovább nőtt az éhinség. A Hán-Júniszban működő Nászer kórház és a Gáza városában található Sifa kórház közlése szerint kedd reggel meghalt két csecsemő, köztük egy mindössze 40 napos kisbaba éhezés következtében a Gázai övezetben.

Az AFP hírügynökség arról írt, hogy a palesztin övezetben maradt újságíróik "éhhalállal" néznek szembe, mivel Izrael továbbra is blokkolja az élelmiszer- és a humanitárius segélyek bejutását. A hírügynökség az X közösségi médiában azt írta: "Amióta az AFP-t 1944 augusztusában megalapították, veszítettünk el újságírókat fegyveres konfliktusokban, voltak sebesültjeink és fogságba esett munkatársaink is - de egyikünk sem emlékszik arra, hogy valaha is éhen halt volna egy kollégánk. Nem vagyunk hajlandók végignézni, ahogy meghalnak."