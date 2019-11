Izraeli főügyész: Netanjahunak nem kell lemondania a vádemelés miatt

Világszerte 245 millió keresztényt üldöznek a hite miatt. 2018-ban naponta 11 keresztényt öltek meg a hite megvallása miatt. Amíg a szenvedők kiáltását a világ közönyösen hallgatja, Magyarország segít - áll Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában. Európát csak az mentheti meg, ha visszatalál valódi értékeinek forrásához, keresztény identitásához - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a keresztényüldözésről szóló 2. nemzetközi konferencián. A kormány üdvözli, hogy Csepel után Ferencváros képviselő-testülete is támogatja az atlétikai világbajnokság 2023-as budapesti megrendezését - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a korábbi csepeli és a hétfői ferencvárosi képviselő-testület döntésére reagálva azt mondta: a két grémium egyirányú állásfoglalása biztosítja a szükséges támogatást, amely az atlétika világbajnokság megrendezéséhez feltétlenül szükséges. Ötvenmilliárd forintot kér Karácsony Gergely cserébe azért, hogy engedélyezze az atlétikai vb megrendezését. A főpolgármester azt mondta, a pénzt az egészségügyre és a főváros zöld területeinek fejlesztésére fordítaná. Több milliárd forint kártérítést is fizethet Magyarország, ha nem rendezi meg a 2023-as atlétikai világbajnokságot- mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Szalma László. A Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke szerint komoly kudarc lenne egy visszalépés. A bizonytalanság miatt egyébként már több világváros is bejelentkezett, hogy szívesen otthont adna a világbajnokságnak. A főváros vezetése szeretné létrehozni a Budapesti Idősügyi Tanács intézményét, ez a különböző szervezetek rendszeres fórumaként segítené a fővárosiak nagy többsége által támogatott program végrehajtását - mondta Karácsony Gergely főpolgármester. Visszahívták a korrupciós botrányba keveredett, az MSZP-ből kizárt Lackner Csabát a XIX. kerületi önkormányzat szociális és lakásügyi bizottsága alelnöki posztjáról. Levélben kért tájékoztatást a kultúráért felelős államtitkár a Katona József Színház ügyvezető igazgatójától és a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektor-helyettesétől Gothár Péter szexuális zaklatási botránya miatt - írja az Origo. Egyelőre biztosan csak annyit lehet tudni, hogy Gothár Péter a Katonában szexuálisan zaklatott legalább két nőt, ezért a színházból kitiltották, de nem jelentették fel, és a darabjai közül is csak egyet vesznek le. Harminc helyezéssel előrébb lépett Magyarország a Világbank Paying Taxes rangsorában a tavaly közzétetthez képest, így az 56. helyen áll – közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert hozzátette: Az előrelépés döntően a kormány adócsökkentő politikájának, az adminisztrációs terhek jelentős mérséklésének és az adóhivatal egyre hatékonyabb ellenőrzési gyakorlatának köszönhető. Csoportos létszámcsökkentést tervez a Magyar Posta budapesti telephelyein. Közleményük szerint vállalat vezetése a Magyar Posta működési hatékonyságának javítása érdekében, folytatja a bürokráciacsökkentő lépéseit. Történelmi magyar siker született a Nemzetközi Emmy-díj gálán. Gera Marinának ítélték a legjobb színésznő kategóriában a díjat a Szász Attila rendezte, Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán gratulált az alkotóknak. Soros György egy demokratikus felhatalmazást teljesen nélkülöző hálózattal próbálja az érdekeit érvényesíteni Európában - ezt Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár közölte Magyarország élőben című műsorunkban. Kovács Zoltán hozzátette: a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén be fogják mutatni, hogy a milliárdos milyen eszközökkel próbálta megakadályozni Várhelyi Olivér jelölését. Új lehetőség nyílik Közép-Európa energiaellátásában, ezen belül a gázellátásban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szlovákiai Felsőzellőben. Ukrajna vissza fogja követelni Oroszországtól azokat a berendezéseket, amelyek hiányoznak az általa a tavaly novemberi fekete-tengeri incidens során lefoglalt, majd nemrég visszaadott három ukrán hadihajóról - jelezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Lampedusa szigetétől alig egy kilométerre borult fel az a zsúfolt gumicsónak, amelyen mintegy 170 észak-afrikai migráns utazott. Az olasz parti őrség 149 embert mentett ki a habokból. Elfogatóparancsot adott ki Törökországban az ankarai, az isztambuli, a konyai és a canakkalei főügyészség 189 ember ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Saját alapszabályának megsértésére és egyéb adminisztratív okokra hivatkozva a Polgári Kezdeményezés elnevezésű ellenzéki párt tevékenységének felfüggesztését kezdeményezte az orosz legfelsőbb bíróságnál a moszkvai igazságügyi minisztérium. Irán elutasította és abszurdnak minősítette Jason Rezaian amerikai újságíró kártérítési igényét. Egy washingtoni szövetségi bíróság a múlt héten 180 millió dolláros kártérítésre ítélte Teheránt az újságíró bebörtönzése miatt. Bekérette az Egyesült Államok pekingi nagykövetét, Terry Branstadot a kínai külügyminisztérium, miután a múlt héten az amerikai képviselőház is megszavazta a hongkongi tiltakozókat támogató törvényjavaslat végleges változatát. 13 francia katona halt meg Maliban, mert összeütközött két helikopter a dzsihadisták elleni hadműveletben. Emmanuel Macron francia államfő közölte, hogy a legnagyobb tisztelettel adózik az áldozatok emlékének, akik a terrorizmus ellen harcoltak az afrikai országban. Könnygázt vetett be a rendőrség Isztambulban a nők elleni erőszak ellen békésen tüntető nők ellen. A nők elleni erőszak széleskörű probléma Törökországban, ahol az utóbbi egy évben 440 nőt öltek meg. Minden negyedikkel a férjük vagy vőlegényük végzett. Legkevesebb hatan meghaltak és több mint háromszázan megsérültek a hajnali 6,4-es erősségű albániai földrengésben. Kiürítettek egy iskolát Sárszentmihályon, mert egy talajfúró megrongált egy gázvezetéket a közelében - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Jogerősen három év két hónap börtönre ítélt a Tatabányai Járásbíróság a napokban egy férfit, aki rablással vádolta meg egy haragosát és kifosztott egy alvó mozgássérültet - tájékoztatta a Komárom-Esztergom megyei főügyész. Bezártak egy csepeli pékséget, amelynek ellenőrzésekor súlyos hiányosságokat - többek között rágcsálóürüléket, csótányokat - találtak november elején - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Dunaújváros hazai pályán, míg a Gyergyó idegenben győzött simán a jégkorong Erste Ligában.