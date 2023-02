Izraeli és palesztin tisztségviselők szorosabb együttműködést sürgettek az erőszak megfékezése végett

Megosztás itt:

Az illetékesek egyben ígéretet tettek arra, hogy erőfeszítéseket tesznek "az igazságos és tartós békét" szolgáló megállapodás elérése érdekében. A felek mindemellett megerősítették, hogy szükség van a feszültség oldására.

A közös zárónyilatkozat szerint Izrael elkötelezett amellett, hogy négy hónapig nem fogja felvetni meglévő zsidó telepek kiterjesztését, illetve fél évig nem fogja engedélyezni újabbak építését Ciszjordánia területén.

A megbeszélésen Jordánia, Egyiptom és az Egyesült Államok képviselői is részt vettek, illetve egyebek között Izrael és a palesztinok biztonsági vezetői is. Félő ugyanis, hogy az iszlám böjti hónap, a ramadán március végi kezdetével elharapódzik az erőszak. Megállapodás született arról is, hogy a mostani résztvevők márciusban ismét találkoznak az egyiptomi Sarm-es-Sejkben.

Jordánia és az Egyesült Államok "a felek közti kapcsolatok újrafelvétele és elmélyítése irányába tett nagy előrelépésnek minősítették" a találkozót. Egyes palesztin frakciók, köztük a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista Hamász is elítélte a ciszjordániai székhelyű Palesztin Nemzeti Hatóságot, amiért képviselői részt vettek a megbeszéléseken.

II. Abdalláh jordániai uralkodó a tárgyalások újraindítását és a feszültségek oldását sürgette a palesztin területeken, a szemben álló feleket pedig felszólította, hogy tartózkodjanak az olyan egyoldalú intézkedésektől, amelyekkel ingatag állapotokat teremthetnek. A király Brett McGurkkel, a Fehér Ház közel-keleti és észak-afrikai ügyekért felelős koordinátorával tárgyalt erről a nap folyamán. Mindemellett átfogó és igazságos békét szorgalmazott a kétállami megoldás alapján.

Izrael és a palesztinok között az elmúlt év során jelentősen nőtt a feszültség. Tavaly március óta számos halálos palesztin terrortámadás történt, az izraeli hadsereg pedig szinte naponta rajtaütéseket hajt végre Ciszjordániában.

Az elmúlt hetekben a Jeruzsálemben elkövetett palesztin merényletekben tizenegy izraeli meghalt, és többen súlyosan megsérültek. Idén már több mint hatvan palesztint öltek meg, többségüket terrortámadás-kísérletek során vagy összecsapásokban izraeli biztonságiakkal, de több, a harcokban nem részes palesztin civil is életét vesztette a razziák során.

MTI