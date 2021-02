Izraelben csak oltási igazolással engednek be az edzőtermekbe, uszodákba és a múzeumokba

A személyzet ellenőrzi ennek a tel-avivi edzőteremnek a bejáratánál, hogy a sportolni érkezők rendelkeznek-e igazolással arról, hogy megkapták a koronavírus elleni oltást, vagy átestek-e már a betegségen. Ide ugyanis hétfőtől csak így lehet belépni. De nem csak az edzőtermekbe, hanem minden sportlétesítménybe, az imaházakba, hotelekbe és a kulturális élet újranyitó intézményeibe, például a könyvtárakba és a színházakba is.

A csak "Zöld kártyaként" emlegetett igazolást a kormány állítja ki. Ez egy mobiltelefonos QR-kód, amelyet a személyi igazolvánnyal együtt kell bemutatni a belépésnél. Ebbe a tel-avivi színházba a dolgozók is csak ezzel léphetnek be. Színészek és a személyzet is izgatottan várja az első előadást, hiszen már szeptember óta nem volt előadás.

Vasárnaptól újra kinyitottak a boltok, bevásárlóközpontok és a piacok is a zsidó államban - ide azonban igazolás nélkül is be lehet lépni. Jeruzsálem azért oldja fel a korlátozásokat, mert a lakosság oltottsági szintje egyre nő, közben a napi fertőzöttségi ráta csökken. Mára már az ország lakosságának csaknem fele megkapta a koronavírus-oltás első dózisát, 32 százaléka pedig már a második adagon is túl van.

Izraelben - ahogy a világon szinte mindenhol - az idősebbek kapják meg előbb az oltást, ez jól látszik a betegség terjedésében. A pénteken és szombaton azonosított új fertőzöttek háromnegyede 39 év alatti volt, a hatvan év feletti betegek aránya pedig 5-7 százalék között mozgott. Az oltások hatására változás történt a súlyos betegek kor szerinti összetételében is. A múlt héten a kórházba került koronavírusos betegek már csak 50 százaléka volt 60 év feletti.

