Izrael offenzívára készül, tízezrek kapnak behívót a következő napokban

A tárca egyik tisztségviselőjének közlése szerint a behívólevelek kiküldését már az elkövetkezendő napokban megkezdik. Mint mondta, a most behívottakkal a hadseregben lévő tartalékosok száma körülbelül 120 ezerre emelkedik majd.

A Jiszrael ha-Jom című angol nyelvű izraeli hírportál úgy tudja, a hadsereg előzetes értékelései szerint a várhatóan szeptember elején kezdődő műveletek mintegy két hónapon át tarthatnak, jóllehet - amint arra a hírportál rámutat - a tartalékosoknak várhatóan tovább kell maradniuk a hadsereg kötelékében "annak érdekében, hogy a térséget megtisztítsák a terroristáktól és a fegyverektől".

Hétfőn az izraeli parlament külügyi és védelmi bizottsága már rábólintott Kac azon kérésére, hogy a tartalékosok sürgősségi mozgósításának idejét szeptember 4-ig meghosszabbítsák.

A Times of Israel című izraeli újság úgy tudja, a behívandóknak csak egy része kerül Gázavárosba, sokakat más gázai régiókba vezényelnek, hogy erősítsék az ott állomásozó egységeket.