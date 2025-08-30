Izrael nem akárkit likvidált

Megosztás itt:

Izrael pénteken már bejelentette, hogy légicsapás célpontja volt az Irán támogatta jemeni szervezet vezérkari főnök és más magas rangú tisztségviselői, és ellenőrzi a csapás eredményességét. A hadsereg szerint a harci gépeik akkor csaptak le a szanaai épületegyüttesre, amikor ott gyülekeztek a húszi vezetők.

A most áldozatul esett Ahmad Gáleb er-Rahvi tavaly augusztusban lett a nemzetközileg el nem ismert kormány feje. Helyére eddigi első helyettesét, Mohamed Moftah nevezték ki.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)