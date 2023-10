Izrael minden létező eszközzel támadja a Hamász hadállásait

Megosztás itt:

A Gázai övezet melletti Szufa kibucban tűzpárbaj tört ki délután egy Izraelbe beszivárgó Hamász-csoport és izraeli katonák között. A Nahal Óz kibuc átfésülése közben felszámoltak egy másik gázai fegyveres különítményt - tett közzé az MTI.

Zikim kibucba a Földközi-tenger felől hatoltak be hamászosok, velük is felvették a harcot az izraeli kommandósok. A térségből még nem evakuált civileket arra kérték, hogy zárkózzanak be otthonuk betonbunkerébe.

Az izraeli légierő másfél órás szünetekkel egyre erősebb légicsapásokat hajt végre a Hamász vélt gázai hadállásai ellen. Vadászgépekkel támadták a terrorszervezet létesítményeit egyebek között a gázai al-Furkán és a Tel al-Hava negyedben, ahonnan számos akciót indítottak Izrael ellen. Megsemmisítették a gázai pénzügyminisztérium egyik központját is.

Az izraeli hadsereg szóvivőjének tájékoztatása szerint harci helikopterekkel támadták Libanon területét, a libanoni al-Majadín hírportál szerint pedig több dél-libanoni települést lőttek, miután az ország északi határvidékénél megöltek több olyan terroristát, aki Libanonból szivárgott be.

A polgári védelem felszólította a libanoni határ melletti izraeli települések lakóit, hogy vonuljanak óvóhelyükre, illetve bezárkózva maradjanak ott, és legyen velük kommunikációs eszköz, élelmiszer és víz, matrac, takaró, gyógyszerek és egyéb szükséges felszerelések.

Mindeközben nyolcszázra emelkedett a szombati terrortámadás halálos áldozatainak száma Izraelben - jelentette a helyi közszolgálati rádió hétfőn. A sebesültek száma az egészségügyi minisztérium közlése szerint eddig 2 506, jelenleg is ápolnak 578 embert, akik közül 157-en életveszélyes és súlyos állapotban fekszenek különböző izraeli kórházakban.

"Izrael csak az első célpont volt" – figyelmeztetett a Hamász radikális palesztin mozgalom vezetője. Mahmúd az-Zahar az interneten keringő videóban világuralomra szólít fel a The Jerusalem Post beszámolója szerint.

"A mi törvényeink lesznek érvényben az egész bolygón, nem lesznek többé zsidók vagy keresztény árulók. Nem lesznek gyilkosságok és bűncselekmények, mint amilyeneket a palesztinok és az arabok ellen követnek el az összes arab országban, Libanonban, Szíriában, Irakban és más országokban" - zárta igen kemény gondolatait a Hamász vezetője.

Az izraeli biztonsági erők 41 körözött személyt tartóztattak le éjszakai és délelőtti razziákon Ciszjordániában, köztük a Hamász terrorszervezet 29 ciszjordániai tagját. Az akció során fegyvereket és lőszereket foglaltak le.

Eközben Egyiptom, amely hagyományosan közvetít az izraeliek és a palesztinok közötti tárgyalásokon, a kairói elnöki hivatal közlése szerint hétfőn fokozta a diplomáciai erőfeszítéseket, hogy "megállítsa az eszkalációt". A bejelentés szerint Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnök hétfőn egyesült arab emíségekbeli kollégájával, Mohamed bin Zájid Ál Nahaján sejkkel tárgyalt, aki nemrégiben ismerte el a zsidó államot.

Nyitókép: Militantwire.com