Izrael megállította a Sumud-flottillát, miután többszörös felszólítás után sem változtatott útvonalat + videó

A 44 hajóból álló flottilla, amely a gázai háború elleni tiltakozásul indult útnak egy hónappal ezelőtt, hogy segélyt vigyen Gázába. Az izraeli haditengerészet többször is felszólította a baloldali aktivistákat, hogy változtassanak útvonalat, mert harci zóna felé közelednek. Az izraeli kormány felajánlotta, hogy továbbítja a szállítmányukat Gázába, de ezt visszautasították a palesztinpárti aktivisták. Az európai országok több kormánya is egyetértett a hajós tüntetéssel.