Izrael Jeruzsálembe helyeztetne át nagykövetségeket

TÖBB TÍZEZER ZARÁNDOK ELÕTT MISÉZETT FERENC PÁPA A SZENT PÉTER TÉREN. A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ HAGYOMÁNYOS KARÁCSONY NAPI MISÉJÉN JERUZSÁLEM HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRE SZÓLÍTOTT FEL. PIERBATTISTA PIZZABALLA ÉRSEK, A JERUZSÁLEMI LATIN PÁTRIÁRKA APOSTOLI ADMINISZTRÁTORA: MI, KERESZTÉNYEK JÓL FOGJUK ÉREZNI MAGUNKAT MINDEN NEHÉZSÉG ELLENÉRE - BOLDOG KARÁCSONYT! NEM INDULHAT ALEKSZEJ NAVALNIJ A 2018-AS OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁSON, MERT A KÖZPONTI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELUTASÍTOTTA AZ ELLENZÉKI POLITIKUS JELÖLTSÉGÉNEK BEJEGYZÉSÉT. METRÓALULJÁRÓBA HAJTOTT EGY BUSZ MOSZKVÁBAN, A BALESETBEN 5 EMBER MEGHALT ÉS 15-EN MEGSÉRÜLTEK; A SOFÕR SZERINT A BUSZ FÉKRENDSZERE HIBÁSODOTT MEG. FELROBBANTOTTA MAGÁT EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ AZ AFGÁN HÍRSZERZÉS EGYIK KABULI ÉPÜLETE KÖZELÉBEN, HETEN MEGHALTAK; A TÁMADÁS ELKÖVETÉSÉT AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA. PUTYIN: ROSSZABB LENNE A HELYZET AFGANISZTÁNBAN AZ AMERIKAI KATONAI JELENLÉT NÉLKÜL. KIJEV ÉS A SZAKADÁROK MEGÁLLAPODTAK A FOGOLYCSERE FELTÉTELEIBEN KÖZÖLTE KIRILL OROSZ PÁTRIÁRKA A BÉKÉLTETÕ TÁRGYALÁS UTÁN; SZERDÁN KIJEV 306, A SZAKADÁR OLDAL PEDIG 74 FOGLYOT BOCSÁT SZABADON. HELYBENHAGYTÁK AZ ÁLLÍTÓLAGOS MOSZAD-ÜGYNÖK HALÁLOS ÍTÉLETÉT IRÁNBAN; AZ ORVOSTUDÓST AZZAL VÁDOLTÁK, HOGY AZ ÁLTALA ÁTADOTT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN GYILKOLTAK MEG TÖBB IRÁNI ATOMTUDÓST. IZRAEL TÍZ ORSZÁGGAL - KÖZTÜK ROMÁNIÁVAL - MÁR TÁRGYAL ARRÓL, HOGY AZ USA PÉLDÁJÁRA HELYEZZÉK ÁT NAGYKÖVETSÉGÜKET TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE KÖZÖLTE CIPI HOTOVELI KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES. GUATEMALA ÁTHELYEZI IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT JERUZSÁLEMBE - JELENTETTE BE JIMMY MORALES, A KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁG ELNÖKE; BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕ ÜDVÖZÖLTE A DÖNTÉST. MEGKEGYELMEZETT A PERUI ELNÖK A 25 ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉSÉT TÖLTÕ ALBERTO FUJIMORI VOLT ÁLLAMFÕNEK, AZ AMNESZTIA MIATT TÖBB EZREN TÜNTETTEK LIMÁBAN. 44 ELLENZÉKIT KIENGEDTEK A BÖRTÖNBÕL VENEZUELÁBAN, MIKÖZBEN A DEMOKRATIKUS EGYSÉG KEREKASZTALA NEVÛ ELLENZÉKI PÁRTSZÖVETSÉG 500 POLITIKAI FOGOLY SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELI. NYOLC ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY KORMÁNYKRITIKUS BLOGGERT KÍNÁBAN, AZ ÍTÉLÕSZÉK SZERINT VU ALÁÁSTA A PÁRTÁLLAMOT ÉS MEG AKARTA DÖNTENI AZ ÚGYNEVEZETT SZOCIALISTA RENDSZERT AZ ORSZÁGBAN. KARÁCSONYKOR IS ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ A 116-123-AS SZÁMON A TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT, A HÍVÁS VEZETÉKES TELEFONRÓL ÉS MOBILRÓL IS INGYENES. AZ ADVENTI IDÕSZAK KEZDETE ÓTA 14, AZ UTÓBBI NAPOKBAN NÉGY ESETBEN OKOZOTT TÜZET AZ ADVENTI KOSZORÚ MAGYARORSZÁGON. TÛZ VOLT A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI SOBOR EGYIK LAKÓHÁZÁBAN, AHOL EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ROBBANÁS VOLT EGY CSALÁDI HÁZ GARÁZSÁBAN, DEBRECENBEN; A TULAJDONOS A JÁRMÛVÉT TÖLTÖTTE GÁZZAL, AMIKOR BEKÖVETKEZETT A DETONÁCIÓ, SÚLYOS ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKKEL SZÁLLÍTOTTÁK KÓRHÁZBA. VÁDEMELÉSSEL ZÁRULT AZ ÜGYE ANNAK A KISÚJSZÁLLÁSI FÉRFINAK, AKI MÉG MÁJUSBAN ITTASAN BORULT FEL AUTÓJÁVAL ÜLLÕN; A BALESETBEN KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. JAGUÁRIKREK SZÜLETTEK A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN, AZ EGY HÓNAPOS ÁLLATOK MOST ESTEK ÁT AZ ELSÕ ORVOSI VIZSGÁLATON ÉS EGYEDI AZONOSÍTÓJUKAT IS MEGKAPTÁK.