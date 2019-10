Izrael figyelmeztető jelnek tartja az amerikai csapatkivonást

A migránskvóta újra napirenden van, fenyegeti a tagállamokat és az európai városokat - mondta a kormányszóvivő. Hollik István kijelentette, a magyar kormány álláspontja változatlan: kiszállítási kvóta lehet, de kötelező betelepítési kvóta nem. Tagadja Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő igazgatója, hogy Lackner Csaba MSZP-s önkormányzati képviselő látszik az őt kompromittáló felvételen. A kispesti korrupciós ügyekről újabb részleteket hozott nyilvánosságra a Magyar Nemzet. A hangfelvételen arról a vállalkozóról is beszélnek, akiről Lackner Csaba azt mondja, hogy egy beruházás után milliókat osztott vissza a vagyonkezelő vezetőjének. A Magyar Nemzetnél jelentkezett egy vállalkozó, aki korábban a rendőrséghez fordult a kispesti beruházásoknál tapasztalt gyanús ügyek miatt. Feljelentését ismeretlen tettes ellen tette, de megemlíti benne Lackner Csabát és Somogyi Lászlót is. Kivizsgáltatná a kispesti korrupciós ügyeket az MSZP alelnöke, Zugló ellenzéki polgármesterjelöltje. Horvát Csaba az ügyre reagálva azt mondta, ha Zuglóban történne hasonló, akkor vizsgálatot indítana. A rendőrség nem nyomoz Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt patkánytender miatti feljelentése ügyében, ugyanis a „a cselekmény nem bűncselekmény”. Kilépett a Jobbik négy egyéni választókerületi képviselőjelöltje az ellenzéki összefogásból Győrben – közölte Fodor Roland, a párt győri alapszervezetének elnöke a Facebookon. Ha a miskolciak fejlesztéseket, beruházásokat akarnak, ha meg akarják valósítani a már kidolgozott terveket, akkor működjünk együtt, és Miskolc próbáljon a nyerő oldalon maradni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a borsodi megyeszékhelyen. Soha nem látott ütemben fejlődik Budapest, a magyar gazdaság motorja a főváros gazdaságstratégiájának elfogadása óta - mondta Tarlós István főpolgármester. A magyar gazdaság stabil lábakon áll, míg az államadósság 2011-ben a GDP 80 százaléka felett volt, a legfrissebb adatok alapján 70 százalék alatt van - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Önkéntes nyugdíjpénztári teljes költségmutatót vezet be a Magyar Nemzeti Bank, ezzel 2020-tól összehasonlíthatóvá válnak a két szektor, az élet- és nyugdíjbiztosítók, illetve a pénztárak költségei az ügyfelek számára. Az ötezres lélekszám alatti kistelepülések már több mint 21 milliárd forintot vehettek kézhez a Magyar Falu Program 75 milliárd forintos, az életminőséget javító beruházásokat támogató keretéből – mondta Orbán Balázs államtitkár. Így neveld az álmaidat! címen ingyenes programmal támogatja a fiatal gazdálkodók vállalkozóvá válását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. Az 1989-es békés rendszerváltásnak megvolt a politikai és az erkölcsi ára is - mondta Erdő Péter bíboros. Az esztergom-budapesti érsek közölte: a békés átmenet ára volt, hogy a rendszerváltozás utáni első demokratikus kormányok olyan megállapodások alapján jöttek létre, amelyeket kommunista vezetők kötöttek egymással vagy másokkal. A rendszerváltoztatás békés voltának másik ára az lett, hogy kezdetben nem volt legitim a személyes tulajdon. Egyes kommunista vezetők a nemzeti vagyont árulták nemzetközi vállalatoknak, az új tulajdonosok bezárták a gyárakat, növelve a munkanélküliséget. Mindszenty József a 20. századi magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, akit egyformán tisztelhet minden felekezet, és aki előtt az utókornak újra és újra fejet kell hajtani - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A honvédelem ügye nemzeti felelősség és nemzeti kötelesség - jelentette ki a honvédelmi miniszter Veszprémben a Magyar Honvédség központi logisztikai raktárbázisának alapkőletételén. Regionális különleges műveleti parancsnokságot hoz létre a Magyar Honvédség, ezt a NATO-tagországok mellett Ausztria is támogatja - közölte a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor elmondta, a regionális különleges műveleti komponensközpontnak az lesz a feladata, hogy a közép-európai régió országaiban a katonák fenntartsák és megőrizzék a békét. Magyarország és Brazília gazdasági együttműködésének fejlesztése nagy lehetőség előtt áll - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Sao Paulóban tartott brazil-magyar üzleti fórumon. A Földközi-tengeren felvett bevándorlók elosztására vonatkozó máltai megállapodás támogatására szólította fel Dimitrisz Avramopulosz migrációügyi biztos az Európai Unió tagországait. A migrációs válság nem oldódik meg a bevándorlók szétosztásával, az csak részprobléma - mondta Pintér Sándor belügyminiszter Luxemburgban. Ausztria májusig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a szlovén és magyar határszakaszokon - közölte Wolfgang Peschorn ügyvezető osztrák belügyminiszter. Az iszlamista veszély olyan halálos fenyegetés, amelyet a francia kormány mindennap súlyosbít az őrült bevándorlási politikájával - mondta a jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke. Marine Le Pen szerint zéró toleranciát kell hirdetni a migráció kapcsán. A francia miniszterelnök kormánya menekültpolitikáját bírálta. Edouard Philippe elismerte, hogy nem sikerült elérni azokat a célokat, amelyeket a bevándorlási törvény szigorításával célul tűzött ki a párizsi vezetés. Terrorcselekménynek minősítették a németországi Limburgban hétfőn történt teherautós ütközést, a balesetben nyolc ember megsérült, köztük a teherautó vezetője - jelentette a ZDF német közszolgálati televízió. A török légierő csapást mért a szíriai kurd erők főhadiszállására - szíriai állami televízió szerint ezzel megkezdődött a török katonai beavatkozás a polgárháború sújtotta országban. Ankara újabb csapatokat is küldött a szíriai határhoz. Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter tiltakozását fejezte ki török kollégájának, Mevlüt Cavusoglunak Törökország szíriai offenzívája miatt. Donald Trump amerikai elnök közölte: nem hagyják magukra a szíriai kurdokat. A szíriai hadsereg tűzszerészei felrobbantottak az északnyugati Idlíb tartományban egy hatalmas barlangot, ahol a dzsihadista lázadók rejtőzködtek, lőszereiket tárolták, és működtettek egy műhelyt, amelyben harci drónokat gyártottak. 19-en megsebesültek, amikor Pokolgép robbant egy egyetemi előadóban az Afganisztán keleti részén található Gazni tartományban. Négy gyerek életét vesztette és kettő megsebesült, amikor működésbe lépett egy robbanószerkezet a nyugat-jemeni Hodeida közelében. Brit kormányforrás szerint London nem készít új javaslatot a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről, ha a jelenlegi brit javaslatokról nem sikerül egyezségre jutni. Az amerikai kormány tiltólistára tett 28 kínai vállalatot és más szervezetet, mert részt vesznek a muszlim ujgur kisebbség elnyomásában - jelentette be Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter. A csillagászati kutatások terén elért úttörő eredményeiért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász kapja az idei fizikai Nobel-díjat. Felrobbant az a második világháborús bomba, amelyet hatástalanítása próbáltak a sziléziai Kuznia Raciborska melletti erdőben – két lengyel tűzszerész meghalt, három súlyosan, egy pedig könnyebben megsebesült. Lezuhant az amerikai légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a németországi Trier közelében - a pilóta időben katapultált. Kábítószer-kereskedelem miatt tizenegy embert ítéltek halálra és kettőt életfogytig tartó börtönbüntetésre Vietnamban. Vádat emeltek egy magyar kábítószer-kereskedő ellen, aki egy ír férfi megbízásából szárított zsályának álcázva hozott be az országba vélhetően több ezer kilogrammnyi drogot, majd fuvarozott külföldre – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Tizenkét és húsz év közötti szabadságvesztésre ítélték első fokon a nyéstai emberölés vádlottjait, akik vascsővel vertek halálra egy idős asszonyt 2017 áprilisában - közölte a Miskolci Törvényszék. Tűz ütött ki egy kunágotai lakóházban - egy kétéves gyermek életét vesztette. Tehervonattal ütközött egy személyautó Kapuváron - a gépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. A labdarúgó-élvonalban szereplő Kisvárda vezetősége közös megegyezéssel szerződést bontott a csapat nyáron érkezett vezetőedzőjével, Miriuta Lászlóval. Mintegy 15 ezer gyerek szurkol majd vasárnap a magyar labdarúgó-válogatott Azerbajdzsán elleni, hazai Európa-bajnoki selejtezőjén, amelyet a magyar szövetségnek zárt kapuk mögött kell megrendeznie. A hétvégén rendezik meg a Fitparádét, Magyarország legnagyobb kétnapos, nemzetközi multisport fesztiválját Budapesten.