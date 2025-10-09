Keresés

Külföld

Izrael és a Hamász megegyezett a tűzszünetről + videó

2025. október 09., csütörtök 12:01 | HírTV

Donald Trump szerint hamarosan minden túszt szabadon bocsátanak, és Izrael kivonja csapatait Gázából. Az első túszokat várhatóan a hétvégén engedik szabadon.

  • Izrael és a Hamász megegyezett a tűzszünetről + videó

Hamarosan minden túszt szabadon bocsátanak a palesztinok, Izrael pedig vissza vonja csapatait Gázából. Ez az első lépés egy erős és tartós béke felé - így jelentette be az Egyesült Államok elnöke, hogy a zsidó állam és a Hamász megállapodást kötött és végrehajtják a béketerv első fázisát.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ígéretet tett, hogy kormánya hamarosan jóváhagyja a megegyezést. A Hamász szintén megerősítette, hogy megállapodás született a háború befejezéséről. Valamint, hogy az egyezség szerint az izraeli csapatok kivonják a Gázai övezetből.

