Izrael drámai ultimátuma: Gázaváros a földdel lesz egyenlő, ha a Hamász nem hódol be

Gázaváros Rafah és Bejt Hanún (gázai városok) sorsára juthat, ha a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet nem fogadja el a háborút lezáró feltételeket - jelentette ki pénteken Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter, hangsúlyozva: "a pokol kapui nyílhatnak meg a Hamász feje fölött".

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett: ha a Hamász nem enged, az övezet székhelyének számító Gázaváros olyanná válik, mint - a csaknem két éve tartó háború során szinte teljesen megsemmisült - Rafah és Bejt Hanún. Kac egyúttal megismételte, hogy az izraeli kormány feltétele továbbra is az összes, az övezetben fogva tartott izraeli túsz elengedése és a Hamász teljes lefegyverzése.

A terrorszervezet az üzenetre reagáló közleményében azt vetette a tárcavezető szemére, hogy üzenete "nem más, mint egy etnikai tisztogatással felérő bűncselekmény beismerése". A Hamász korábban már bejelentette, kész elengedni a túszokat a harcok lezárásáért cserébe, azonban kiemelte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésre a palesztin állam létrejöttéig.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP