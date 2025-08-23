Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 23. Szombat Bence napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Izrael drámai ultimátuma: Gázaváros a földdel lesz egyenlő, ha a Hamász nem hódol be

2025. augusztus 23., szombat 14:30 | Világgazdaság

Gázaváros a porig rombolt Rafah és Bejt Hanún sorsára juthat, ha a Hamász nem engedi el az izraeli túszokat és nem fegyverzi le magát. A terrorszervezet etnikai tisztogatással vádolja Izraelt, miközben a feszültség új csúcspontjára ér. Kattints, és tudd meg, mi vezethet a Gázai övezet legnagyobb városának pusztulásához!

  • Izrael drámai ultimátuma: Gázaváros a földdel lesz egyenlő, ha a Hamász nem hódol be

Gázaváros Rafah és Bejt Hanún (gázai városok) sorsára juthat, ha a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet nem fogadja el a háborút lezáró feltételeket - jelentette ki pénteken Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter, hangsúlyozva: "a pokol kapui nyílhatnak meg a Hamász feje fölött".

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett: ha a Hamász nem enged, az övezet székhelyének számító Gázaváros olyanná válik, mint - a csaknem két éve tartó háború során szinte teljesen megsemmisült - Rafah és Bejt Hanún. Kac egyúttal megismételte, hogy az izraeli kormány feltétele továbbra is az összes, az övezetben fogva tartott izraeli túsz elengedése és a Hamász teljes lefegyverzése.

A terrorszervezet az üzenetre reagáló közleményében azt vetette a tárcavezető szemére, hogy üzenete "nem más, mint egy etnikai tisztogatással felérő bűncselekmény beismerése". A Hamász korábban már bejelentette, kész elengedni a túszokat a harcok lezárásáért cserébe, azonban kiemelte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésre a palesztin állam létrejöttéig.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP

További híreink

Eláll a lélegzet Rubint Rella verejtéktől izzadó keblei láttán

Az energiajogász: Hét tény, amit nem akarnak, hogy tudj + videó

Szoboszlai kimaradhat a kezdőcsapatból, ütött az igazság órája

Visszatér a veretlen bokszlegenda, hogy ellássa Anthony Joshua baját

Ezen lehidalsz: Victoria Beckham reggelijétől maradt olyan vékony és fiatalos

Elleptek a rendőrök egy fővárosi lakótelepet

Aranyeső Milánóban: Csikós és Csizmadia világraszóló diadala a kajak-kenu vb-n

Máshol 1 db kerül ennyibe, a Lidlben egy 12 részből álló, teljes szettet adnak 5999 Ft-ért

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

További híreink

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Trump két héten belül eldönti: Szankciók, vámok vagy totális fordulat az ukrán-orosz háborúban

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen
2
Ukrán zsarolás: Magyarország a célkeresztben
3
Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó
4
CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról
5
Trump két héten belül eldönti: Szankciók, vámok vagy totális fordulat az ukrán-orosz háborúban
6
„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump
7
Égen-földön keresik a 12 éves Kozák Szántinót
8
Vezércikk – Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket + videó
9
Az energiajogász: Hét tény, amit nem akarnak, hogy tudj + videó
10
Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

 a Trump-adminisztráció nyilvánosságra hozta Ghislaine Maxwell meghallgatásának hanganyagát, amelyből kiderül, hogy Donald Trump semmilyen módon nem érintett a szexuális emberkereskedelem botrányában. Maxwell azt is állítja, hogy nem létezik az a bizonyos "ügyféllista", és Epstein halála sem öngyilkosság volt. Mi állhat a háttérben? Kattints, és ismerd meg a részleteket.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!