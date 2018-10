Ivánkánál nincs jobb ugyan, mégse ő lesz az ENSZ nagykövet

Saját lányát is alkalmasnak tartaná Donald Trump ENSZ-nagykövetnek, de a kritikák miatt inkább más személyt keres a posztra. Ezt az amerikai elnök Twitter üzenetben írta meg. Nikky Haley tegnap jelentette be lemondását, amelyet az amerikai elnök elfogadott.

Brett Kavanaugh kálváriáját használta fel Donald Trump a szavazók mozgósítására Iowa-ban. Az amerikai elnök megpróbálja megakadályozni azt, hogy a november hatodikai félidős választásokon a demokraták átvegyék a kongresszusban az irányítást.

„Az első perctől kezdve, ahogy Brett Kavanaugh-t jelöltem a radikális demokraták missziója az volt, hogy ellenálljanak, akadályozzanak, romboljanak és pusztítsanak. Elakarták pusztítani ezt az embert. Először engem is elakartak, de ez rendben van” – mondta az elnök.

Trump hétfőn szokatlan módon beiktatási ünnepséget tartott Kavanaugh-nak a Fehér Házban. Az elnök bocsánatot kért a főbírótól és családjától azokért a sérelmekért, amin Kavanaught az utóbbi időszakban érték. Iowa-ban Trump arra is felhívta a figyelmet, ha november hatodikán a demokraták többséget szereznek a képviselőházban könnyen felelősségre vonhatnák Brett Kavanaught.

„Múlt héten azt mondták, hogy felelősségre vonnák. Felelősségre vonnák, de miért? Miért? Egyébként nekem kéne először mennem. Nem nekem kéne? Nem? Annak ellenére, hogy semmi rosszat nem tettünk - amellett, hogy az ország történelmének egyik legjobb gazdaságát teremtettük meg. Érdekes lenne. Felelősségre vonnak azért, mert az ország történelmének legjobb gazdaságát hoztuk létre. A legjobb munkaügyi adatokat az országunk történelmében” – mondta beszédében Donald Trump.

A közvélemény-kutatások szerint a demokrata szavazók inkább elmennének szavazni, mint a republikánusok. A tapasztalatok szerint az a párt, amelyik az aktuális elnököt adja általában elveszíti a félidős választásokat.

Órákkal azelőtt, hogy Iowa-ba ment volna az amerikai elnök a Fehér Ház kertjében beszélt a leendő ENSZ nagykövet személyéről is. Nikki Haley hétfőn jelentette be, hogy az év végétől nem vállalja a nagyköveti posztot. Az amerikai elnök szerint Haley fél évvel korábban már jelezte, hogy lemond. Helyére Dina Powell kerülhet, aki a Goldman Sachs-nál töltött be vezető funkciót, a Trump kormány első évében pedig a helyettes nemzetbiztonsági főtanácsadó volt, de korábban dolgozott a külügynél is George W. Bush alatt. Powell Egyiptomban született és kopt keresztény szülők gyermeke.

„Dina valóban az az ember, akit megfontolnék. Igazából sok név van a kalapban. Nikki nagyon jó volt. NIkki segíteni fog meghozni a döntést és kiválasztani a megfelelő személyt. Emellett 2020-ig mellettünk marad és segít nekünk. Nikki jó barátom. Az elmúlt időszakban váltunk nagyon jó barátokká. Fantasztikus munkát végzett” – mondta az elnök.

Donald Trump a korábbi feltételezésekre, amelyek szerint a saját lányát jelölné a posztra úgy reagált, hogy bár Ivanka hihetetlenül jó lenne a feladatra, attól tart, hogy egyből nepotizmussal vádolnák meg, ha kinevezné. Nem sokkal később Ivanka Trump a Twitteren jelezte, hogy neki már az is nagy megtiszteltetés, hogy a Fehér Házban dolgozhat és biztos benne, hogy az elnök jó jelöltet fog állítani Haley helyére.