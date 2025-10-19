Keresés

2025. 10. 19. Vasárnap
Külföld

Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban

2025. október 19., vasárnap 20:29 | MTI
budapest Volodimir Zelenszkij Vlagyimir Putyinnal békecsúcs

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll Budapesten is találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - az ukrán államfő erről egy amerikai televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban beszélt.

A pénteki, Donald Trumppal folytatott washingtoni megbeszélése után az NBC televíziónak adott interjúban Zelenszkij kijelentette, hogy személyesen is hajlandó lenne beszélni az orosz államfővel. Ugyanakkor rendkívül éles kritikát fogalmazott meg: Putyint "terroristának" nevezte, és a Hamász palesztin terrorszervezethez hasonlította.

Zelenszkij arra sürgette az amerikai elnököt, hogy fejtsen ki a jelenleginél komolyabb nyomást az orosz vezetőre. Hozzátette, hogy bár az orosz katonaság a világ második legerősebb hadserege, az orosz-ukrán háború kiterjedtebb a gázai konfliktusnál.

Volodimir Zelenszkij az interjúban elismerte, hogy

nem érte el legfontosabb célját, azt, hogy az Egyesült Államok Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat juttasson el ukrajnai felhasználásra.

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: "jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, de ma nem mondott igent sem".

Arra a kérdésre, hogy a béke érdekben Ukrajna hajlandó volna-e területi engedményekre, az ukrán elnök kifejtette, hogy

a háború lezárásához és a békéhez diplomáciai módon lehet elérni,

ami sürgető, és úgy fogalmazott, hogy "ott kell maradnunk, ahol vagyunk, de nem adni semmi továbbit Putyinnak".

Donald Trump pénteken a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt, egy nappal azt követően, hogy telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, akivel megállapodtak egy személyes találkozóban, helyszínként pedig Budapestet jelölték meg.

Az amerikai elnök az ukrán államfővel folytatott pénteki megbeszélésének nyilvános részén kifejtette, hogy

a háború lezárása előtt komoly gátat jelent az orosz és az ukrán államfő közötti húzódó gyűlölet.

Azt is hangoztatta - és a Fox News hírtelevíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban is megerősített -, hogy az Ukrajna által kért Tomahawk rakétákra az Egyesült Államoknak is szüksége van.

Donald Trump pénteken az ukrán elnökkel tartott tárgyalást követően közösségi oldalán "érdekesnek és szívélyesnek" nevezte találkozójukat, emellett a harcok azonnali befejezésére sürgette Volodimir Zelenszkijt és Vlagyimir Putyint. Úgy fogalmazott, hogy

"meg kellene állniuk, ahol vannak.

Hagyjuk őket, hogy mindketten győzelmet hirdessenek, és hagyjuk, hogy a történelem döntsön."

Provokáció a kampuszon: ezt üzeni a miniszter az ELTE-n zajlott durva botrány után + videó

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Tűzparancs – Egy tengeralattjárót küldetett hullámsírba Donald Trump

Háború Ukrajnában

