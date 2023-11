Ítéletidő Romániában + videó

Megosztás itt:

Az ország mintegy felében a hétvégén sárga és narancssárga jelzésű viharriasztás volt érvényben egy, a Fekete Tenger térségében tomboló ciklon miatt. A szél sebessége elérte az óránkénti 85-100 kilométert is, a lehulló csapadék mennyisége pedig néhol 60 liter volt négyzetméterenként. A havas eső az éjszaka folyamán havazássá változott, a tengerparton pedig viharos erejű szél volt.

Országszerte több, mint 3000 tűzoltó dolgozott azon, hogy a szombat estétől vasárnapig tomboló vihar miatt keletkezett károkat elhárítsák. A tűzoltóknak több száz fát, de kidőlt villanypóznákat is el kellett távolítaniuk a közutakról. Emellett rengeteg gépkocsi is megrongálódott. Voltak olyan települések, ahol a házak pincéit is teljesen elárasztotta a lezúduló víztömeg.

Az érintett megyék útjait elakadt autók és végeérhetetlen havazás jellemezte. Emiatt több országúton és megyei úton átmenetileg szünetelt a forgalom. A heves szél miatt pedig az összes fekete-tengeri kikötőt lezárták. Konstanca város polgármestere az eddigi legerőszakosabb viharról beszélt, amely a tengerparti kikötőt sújtotta. Egy vitorlás hajó és több halászhajó is elsüllyedt a magas hullámok miatt.

Az ítéletidő következtében számos helyen megszakadt az áramszolgáltatás. Ezt csak nehezen sikerült helyreállítani. Vasárnap délben még mintegy 60 ezer háztartásban továbbra sem volt áram. A hatalmas erejű ciklon hatásaként automatikusan leállt a cernavodai atomerőmű egyik reaktorblokkja. De a szélturbinák is sorra álltak le. Emiatt a román szélerőművek valamivel több, mint feleannyi kapacitással termeltek, mint egy megszokott napon.

A meteorológusok szerint Romániában változékony időjárás következik, de havazásra csak a hegyvidéki térségekben lehet számítani. A hét második felében jellemzően esős és hideg napok érkeznek.

