Isztambul tartomány távozásra szólította fel a jogtalanul ott élő szíriaiakat

Ismételten kiderült, hogy a bevándorláspárti erők kötelezővé akarják tenni a világ legveszélyesebb migrációs dokumentumát, az ENSZ Globális Migrációs Csomagját - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. A bevándorláspárti erők politikai nyomásgyakorlásra használják a z Európai Parlament -mondta Orbán Balázs a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint mind a nemzetközi erők, mind pedig a magyarországi ellenzéki pártok támadják a bizottsági helyekre felkért néppárti színekben induló fideszes képviselőket. Orbán Balázs közölte: minél erősebb a támadás, annál keményebben kell kitartani azon álláspont mellett, amire a magyar választópolgárok felhatalmazást adtak. A Fidesz által átnyomott költségvetéssel csak Orbán haverjai járnak jól – közölte Varju László, a DK országgyűlési képviselője. A Fidesz szerint Gyurcsányék költségvetései mindig csak megszorításokat hoztak, a baloldal ma is ugyanazt a rossz politikát akarja folytatni. A baloldal módosító javaslataikból kiderült, hogy most is csak elvennének a családoktól, a vállalkozásoktól, eközben az Európai Parlamentben minden, a migránsok támogatását növelő javaslatot megszavaznak – közölte a Fidesz-frakció. Nacsa Lőrinc szerint a baloldal a pénzért és a hatalomért mindenre hajlandó. „Gyurcsányék 2010 előtt és most is ezt csinálják, nem változott semmi” - mondta a kereszténydemokrata parlamenti képviselő . Szövetségben indul a Fidesszel Nemesi Pál szegedi független polgármesterjelölt. Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen - írja a Magyar Nemzet. A Liget Budapest projekt összes új intézménye megnyílik 2023-ig és elkészül a megnövelt és megújított zöldfelületű park is – közölte Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa. Jövőre korszerűbb és hatékonyabb rendszer váltja fel az OKJ-s képzést - írja a Magyar Nemzet. 13 milliárd forintból indul komplex oktatásfejlesztési program Debrecenben – mondta Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár. Véget ért a 60. Nemzetközi Matematikai Diákolimpia Angliában. A magyar csapat a 112 résztvevő ország között a 11. helyen végzett. Magyarország is részt vesz abban az olasz vezetésű konzorciumban, amely Bolognában hozza létre a világ egyik legnagyobb kapacitású szuperszámítógépét 2020 közepéig - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A nándorfehérvári diadal a magyar-török háborúk vagy talán a több mint ezeréves magyar történelem legnagyobb katonai győzelme volt - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, az 1456-os nándorfehérvári csata évfordulóján. Áder János köztársasági elnök és Aleksandar Vucic szerb államfő jelenlétében felavatták Hunyadi János zimonyi szobrát. Hunyadi János egész életét a haza védelmére és az oszmán hadak kiűzésére tette fel, az általa vezetett nándorfehérvári diadalt követően a béke és az újjáépítés korszaka következhetett - hangsúlyozta Áder János Zimonyban. A szavazatok több mint 80 százalékának feldolgozása után már biztosnak látszik, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája nevű párt kényelmes többséget szerzett a 450 fős törvényhozásban. Nem sikerült képviselőt bejuttatnia az ukrán parlamentbe a kárpátaljai magyarságnak a választáson, amelyen a KMKSZ szerint mind a kampány idején, mind a szavazás napján számos visszaélés és csalás történt a magyar összefogás jelöltjeivel szemben. A mostani választás nagyban befolyásolja Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság jövőjét – hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. A világ második legvonzóbb befektetési célpontja Közép-Kelet-Európa - közölte az EY nemzetközi tanácsadó cég. A németek 57 százaléka általánosságban biztonságban érzi magát, ám ennek ellenére 44 százalékuk úgy véli, hogy az állam már nem képes megfelelően garantálni az állampolgárok biztonságát – írja a Bild című német lap. Nem sikerült áttörést elérni a Földközi-tengeren kimentett menedékkérők uniós tagállamok közötti elosztási mechanizmusát illetően a párizsi informális miniszteri találkozón. Isztambul tartomány kormányzói hivatala arra szólította fel a területen jogtalanul élő szíriai menekülteket, hogy legkésőbb augusztus 20-ig költözzenek vissza abba a törökországi tartományba, ahová az átmeneti védelmi státuszuk érvényes. Autóba rejtett pokolgép robbant a szomáliai főváros nemzetközi repülőteréhez vezető úton - a merényletnek 17 halálos áldozata és 28 sebesültje van. Egy piacot és egy lakónegyedet ért orosz légicsapás az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban, 43-an meghaltak, százan megsebesültek - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű szervezet. Engedély nélkülinek ítélt palesztin társasházakat rombol le Izrael Kelet-Jeruzsálemben. Izrael telepépítési politikája, valamint az ezzel összefüggésben meghozott intézkedések, mint például a kilakoltatások, épületrombolások és ingatlanelkobzások ellentétesek a nemzetközi joggal - közölte az EU külügyi szolgálata. Veszélyes összeesküvésnek nevezte Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője Washington közel-keleti béketervét, a Hamász radikális palesztin szervezet magas rangú vezetőivel folytatott megbeszélésén Teheránban. Irán bejelentette, hogy letartóztattak 17 iráni állampolgárt, akik az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség számára szereztek titkos információkat az ország nukleáris és katonai létesítményeiben, és közülük többen halálbüntetést kaptak ezért. Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésben tagadta, hogy az Iránban kémkedés gyanújával letartóztatott személyek a Központi Hírszerző Ügynökség emberei. A nagy amerikai szállodaláncok nem akarnak elszállásolni kitoloncolásukra váró illegális bevándorlókat - jelentette a CNBC televízió. Mexikó szerint Mike Pompeo amerikai külügyminiszter elismerte, hogy a közép-amerikai ország „jelentős előrelépéseket” tett azért, hogy csökkentse az Egyesült Államokba áramló migránsok számát a két ország között született megállapodás értelmében. A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat Hongkongban - írta a South China Morning Post című hongkongi lap. Lemondott a Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere, tiltakozásul amiatt, hogy az államfő bejelentette: a tárcavezető és a csapata helyett saját irányítása alá vonja az ebolajárvány elleni küzdelem felügyeletét. Több mint 10 ezer lőfegyvert, fegyveralkatrészt és -tartozékot szolgáltattak be az új-zélandiak a márciusi christchurchi vérengzés nyomán indított fegyvervisszavásárlási program első hetében. Heves esőzések okozta árvíz ejtett csapdába több tucat kirándulót a kelet-kínai Csiangszu tartományban - négyen meghaltak, 23 embert eltűntként keresnek. Heves vihar sújtotta az észak-indiai Uttar Prades szövetségi államot, ahol villám agyonütött 33 mezőgazdasági munkást, 13-at megsebesített, 20 ház romba dőlt. A Portugália központi területein pusztító erdőtüzek 90 százalékán sikerült úrrá lenni - közölte a polgári védelem szóvivője. Hőhullámtól szenved az Egyesült Államok keleti partvidéke, több helyen a 40-43 Celsius-fokot is meghaladja a hőmérséklet. A Volvo Cars több mint 500 ezer autóját rendelte vissza ellenőrzésre világszerte egy hibás motorelem miatt, amely akár tüzet is okozhat. Elgázolt egy embert Füzesabony és Maklár között az Egerből Füzesabonyba tartó személyvonat - közölte a Mávinform. Csoportosan elkövetett rablás miatt vádat emeltek egy budapesti, belvárosi bár üzletvezetője, pultosa és 3 törzsvendége ellen, akik egymással összejátszva elkábítottak, majd kifosztottak vendégeket – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. Katasztrófavédelem: Ezen a héten a Szigetközben, Komárom, Baja, Mohács térségében, 9 budapesti kerületben, valamint Szolnokon és a környező településeken, a Velencei-tónál és Baranya megyében folytatódik a szúnyogirtás. Hosszú Katinka aranyérmet szerzett 200 méter vegyesen a dél-koreai Kvangdzsuban zajló vizes világbajnokságon. Szabó Szebasztián országos csúccsal ötödik lett 50 méter pillangón a kvangdzsui világbajnokságon. A magyar női vízilabda-válogatott 7:6-ra legyőzte Olaszország csapatát és bejutott az elődöntőbe az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna ezüstérmet szerzett a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának kanadai versenyén. Fucsovics Márton legyőzte a német Philipp Kohlschreibert a hamburgi salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában. Szerhij Rebrov vezetőedző meghosszabbította szerződését a Ferencváros labdarúgócsapatával. A Ferencváros továbbjutása esetén a georgiai FK Saburtalo vagy a horvát Dinamo Zagreb együttesével találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.