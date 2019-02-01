2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

Iszonytató mészárlását hajtott végre a Boko Haram

Hír TV

2019. február 1., péntek 19:43

Legalább hatvan emberrel végzett a Boko Haram terrorszervezet a Nigéria északkeleti részén lévő Rann városában.

Az Amnesty International nemzetközi emberi jogi szervezet szerint a szervezet fennállása óta ez volt az eddigi legvéresebb támadás. Két héttel ezelőtt a csoport harcosai már lerohanták a várost és kiűzték onnan a kormány erőit.

A főként muszlimok lakta térséget csaknem egy évtizede rettegésben tartja a Boko Haram, ami 2009 óta küzd egy iszlám alapokon nyugvó állam megteremtéséért. Tevékenysége nyomán több ezren vesztették életüket a környező országokban, és mintegy 2,5 millióan kényszerültek elmenekülni otthonukból.

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