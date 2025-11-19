Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 19. Szerda Erzsébet napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver hangoló 14:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Istentisztelet közben történt terrortámadás

2025. november 19., szerda 13:50 | MTI
Nigéria áldozatok keresztényellenesség terrortámadás

Két ember meghalt, egy további pedig megsebesült abban a terrortámadásban, amelyet ismeretlen fegyveresek követtek el kedd este a nyugat-nigériai Kwara államban található Ekuru város keresztény templomában, egy élőben közvetített istentisztelet közben - közölte szerdára virradó éjjel a helyi rendőrség.

  • Istentisztelet közben történt terrortámadás

A közösségi médiában látható, az élő közvetítésből ismertté vált videofelvételen hallható volt az első lövések hangja és a megriadt gyermekek sírása, majd látható volt, amint a templomba berontó fegyveresek lövöldözni kezdtek a bent tartózkodó mintegy húsz hívőre, akik a függönyök és bútorok mögé bújva próbáltak fedezéket keresni. Szintén látható volt, amint a fegyveresek nemcsak lőttek, hanem a hívőknek a padokon vagy az ülőhelyeken hagyott táskáiból pénzt és értéktárgyakat próbáltak összeszedni.

A rendőrségi közlemény szerint a templom biztonsági őrei és a rendőrök gyorsan reagálni tudtak a támadásra, és sikerült menekülésre kényszeríteniük az elkövetőket, akik a város széli templom mellett fekvő bozótosba menekültek.

A rendőrök az egyik halálos áldozatra a templomban, míg a másikra és a lövöldözés sebesültjére a környék alapos átkutatása során, a bozótosban találtak rá. A sebesültet kórházba szállították.

Kwara állam kormányzója, Abdul Rahman Abdul Razak szerda reggel kiadott közleményében bejelentette, hogy "sürgős intézkedéssel kért további erősítést a biztonsági erőktől" a tettesek kézre kerítése érdekében.

Az Afrika legnépesebb országaként számontartott és a muszlimok lakta északra, illetve a főleg keresztények lakta déli részre osztható

Nigériában évek óta problémát jelent az etnikai, vallási és életszínvonalbéli különbségeken alapuló erőszak.

Az utóbbi időben Kwara államra is kiterjedő támadások elkövetői templomokat és mecseteket is célba véve, váltságdíjat követelve emberrablásokat és fosztogatásokat követnek el. A támadások októberben arra késztették Bola Tinubu nigériai elnököt, hogy a hadsereg egységeit is bevetve próbálja ellenőrzés alá vonni azokat az állami tulajdonban álló erdőket, amelyeket búvóhelyként használnak a fegyveres bandák.

 

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Epstein-akták: ritkán látott egyetértés a Kongresszusban

Mélyütés Szoboszlainak, kikerült a csapatból a Liverpool-Real Madrid BL-rangadó előtt

Váratlanul kemény szavak Marco Rossi kedvencétől az írek elleni kudarc után

Megszólalt az ALS-sel küzdő Eric Dane felesége

Nagy a baj, felszálltak a NATO gépei

Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó

Hét bringástól is megvált Valter Attila új csapata

Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó

További híreink

Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó

Égen-földön keresik a nyolcéves fiút és édesapját

Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó
2
Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó
3
Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen
4
Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó
5
Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó
6
Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó
7
Égen-földön keresik a nyolcéves fiút és édesapját
8
Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó
9
A kartell mint üzleti stratégia: Bige László cégénél újabb versenyfelügyeleti eljárás indult a régi ügy mellett
10
Bóka János: Magyarország nem támogat Ukrajna háborús finanszírozását növelő megoldásokat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!