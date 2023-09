Ismét valótlanságot állított az ukrán katonai vezetés

Megosztás itt:

Támadások érték kedden az ukrajnai Orlivka kikötőjét. A több, hatalmas robbanás kamionokban és gabonatárolókban okozott károkat. Az ukrán határőr szolgálat azóta már bejelentette: újra működik a település kompátkelőhelye.

Az orosz-ukrán hadszíntéren az elmúlt napokban ugyanakkor nem történt érdemi változás. Ismét ukrán katonai célpontokra és haditechnikai eszközökre mért csapásokat a Föderáció.

Az oroszok emellett 10 ellentámadást vertek vissza az elmúlt 24 órában. Közülük négyet a Donyeck körzetében lévő frontszakaszon, ahol mintegy 310 ukrán katona esett el vagy sebesült meg.

A Donyecki Népköztársaság vezetője pedig arról számolt be, hogy az orosz hadsereg javított pozícióin Avdijivka és Marjinka környékén, valamint Bahmutnál az északi szárnyon.

Rácáfolt Moszkva eközben arra a múlt heti ukrán hírre is, miszerint életét vesztette volna az orosz fekete-tengeri flotta parancsnoka. Viktor Szokolov admirális ugyanis nem halt meg a brit és amerikai segítséggel kivitelezett szevasztopoli parancsnokságot ért ukrán rakétatámadás során.

Az orosz védelmi miniszter eközben arról tájékoztatott, hogy a nyár elején indított ukrán ellentámadás kudarcok sora. Szergej Sojgu azt mondta, hogy a kijevi kormányerők több mint 17 ezer embert, továbbá mintegy 2700 egységnyi fegyverzetet és haditechnikai eszközt veszítettek ebben a hónapban.

Egészen mást állítanak ugyanakkor az ukránok, akik szerint ha lassan is, de nyomulnak előre. A katonák ugyanakkor azt is elismerték, hogy nagyon óvatosnak kell lenniük.

Az ukrán hadsereg arról is beszámolt, hogy az orosz erők Odessza megyén kívül Mikolajiv, Herszon és Kirovohrad régiót is tűz alá vették. Többen életüket vesztették, köztük civilek is. Moszkva ugyanakkor ismét megerősítette, hogy polgári célpontokat továbbra sem támadnak a különleges hadművelet során.