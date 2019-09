Ismét több száz menedékkérő érkezett a görög szigetekre

Szabályszerűen számolta el és tartotta nyilván a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a 2015-2017-es központi költségvetési támogatásokat - állapította meg az Állami Számvevőszék. Folytatódik a Készpénzkímélő iskolák program, amelyet a szaktárca immár 500 iskolára, gimnáziumra és szakgimnáziumra terjeszt ki - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Az óvodapedagógusok elhivatott munkájáért mondott köszönetet Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szekszárdon, a megújult német nemzetiségi óvoda átadásán. Több mint 250 millió forint európai uniós támogatásból újították fel és bővítették Nyárlőrinc óvodáját, az intézménybe 80 óvodás, bölcsődei csoportjába pedig 12 kisgyerek jár - közölte a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. A Szegedi Foglalkoztatási Paktum első ütemében több mint 660 álláskereső jutott munkához, és csaknem 100-an saját vállalkozás beindításához kaptak anyagi segítséget; a programot 1 milliárd forinttal támogatta az Európai Unió. A Magyar Falu Program keretében 1,5 milliárd forintot használhatnak fel a kistelepülések szolgálati lakások kialakítására, felújítására - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a munkavállalókat érintő versenytilalmi és tanulmányi szerződések vizsgálata után felvetette a munka törvénykönyve módosításának szükségességét. A debreceni BMW autógyár építési munkálatai megkezdődhetnek - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, amikor a városban aláírták az infrastrukturálisan előkészített terület adásvételi szerződését. Bangóné Borbély Ildikó, a szocialista párt országgyűlési képviselője Budapesten, a Nyugati pályaudvarnál tartott sajtótájékoztatón azt kérte: Homolya Róbert, a MÁV elnöke, ne okozzon több kárt a magyar embereknek és azonnal mondjon le. A szocialisták kormányzásuk alatt a csőd szélére juttatták a MÁV-ot - reagált a Fidesz Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) nyilatkozatára. Országszerte csaknem 160 szakaszon, megközelítőleg 500 kilométernyi út felújítása érhet véget idén, ezzel 2010 óta több mint 6 ezer kilométer közút korszerűsítését végezték el Magyarországon - közölte Schanda Tamás államtitkár. Az E-ingatlan-nyilvántartás teljesen átírja a földhivatali rendszer működését, megújítja Magyarországon az ingatlan-nyilvántartás rendszerét - mondta Tuzson Bence a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. Több mint egymilliárd forint értékben kapott orvostechnológiai és informatikai eszközöket, köztük egy új sugárterápiás készüléket az Uzsoki Utcai Kórház az Egészséges Budapest Program keretében. Megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézete, amelynek nyitóeseményeként csütörtökön Közép-Európa kihívásairól rendeznek konferenciát. Több mint egymilliárd forintból épül új óvodaépület Veszprémben. Világháborús lőszerek kerültek elő Balatonkenesénél - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. Kárpátaljai rászorulók javára indít jótékonysági adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A magyarok büszkék arra, hogy „a legnyugatibb keleti nép vagyunk” - mondta Kövér László az Országgyűlés elnöke Kazahsztán fővárosában, Nur-Szultanban, az Eurázsiai Államok Parlamenti Elnökeinek IV. Találkozóján. A migránsoknak nem járhat az adófizetőkével azonos egészségügyi ellátás - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter hozzátette: Magyarország semmilyen körülmények között nem ismeri el az egyetemes egészségügyi ellátásról szóló ENSZ-nyilatkozat migrációra vonatkozó részeit. Felgyorsítják a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez kapcsolódó hitelszerződésről szóló tárgyalásokat a Pénzügyminisztérium és a kínai Exim Bank között - állapodott meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel. A migránsok szétosztásáról szóló máltai egyezmény időben és térben is korlátozott - jelentette ki az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Finnország belügyminisztere. Klímavészhelyzetet hirdetett Brüsszel önkormányzata, célként tűzve ki a város szén-dioxid-semlegességének elérését 2050-re - jelentette a belga sajtó. Hatalmas városi erdőket tervez az ENSZ a klímaváltozás megfékezésére: összesen félmillió hektárnyi területen alakítanának ki erdőséget, hogy zöldebbé tegyék Afrika és Ázsia gyorsan növekvő városait. Az a legolcsóbb energia, amelyet meg sem termelünk - jelentette ki Áder János ez ENSZ-klímacsúcson New Yorkban. A köztársasági elnök a résztvevőknek elmondta, ez a filozófiája a Magyarország Virtuális erőmű programnak, aminek keretében az elmúlt tíz évben hazánk több energiát takarított meg, mint a paksi atomerőmű teljesítményének negyede. Elutasította a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés bejegyzésével kapcsolatos román keresetet az Európai Bíróság. Törvénysértőnek nyilvánította a londoni parlamenti ülésszak lezárását a brit legfelsőbb bíróság jogerős végzésében, és megsemmisítette az arról hozott döntést. Távozásra szólította fel Boris Johnson brit miniszterelnököt Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője, miután a brit legfelsőbb bíróság törvénysértőnek, alkotmányjogi szempontból semmisnek mondta ki a londoni parlament ülésszakának lezárását. Hallgatók tízezrei tüntettek Indonézia-szerte a büntető törvénykönyv módosításának vitatott tervezete ellen. A tiltakozók arra hivatkoztak, hogy a változtatások csorbítanák az állampolgári jogokat. A spanyol legfelsőbb bíróság jóváhagyta kedden a néhai diktátor, az 1975-ben meghalt Francisco Franco tábornok sírjának áthelyezését máshová a Madrid melletti Elesettek Völgyében található bazilikából. Különleges rendőri alakulatot, voltaképpen csendőrséget állított fel Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrésze, a boszniai Szerb Köztársaság. Megtagadta az Egyesült Államok a beutazó vízum kiadását az ENSZ-közgyűlés 74. ülésszakának általános vitájára készülő orosz küldöttség tíz tagjától - közölte az egyik érintett. Nicolás Maduro venezuelai elnök bejelentette, hogy Oroszországba utazik hivatalos látogatásra, találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel és jelentős orosz vállalkozói csoportokkal. Biztonsági mechanizmusok bevezetését javasolja Brüsszelnek a kínai állami szektorral szemben az Európai Unió Kínában működő kereskedelmi kamarája. Egyértelműen Iránt tették felelőssé a szaúdi olajlétesítmények ellen szeptember 14-én végrehajtott támadásokért Franciaország, Németország és Nagy-Britannia vezetői. Reuven Rivlin államelnök kérésére nagykoalíciós tárgyalások kezdődtek Izraelben a két legnagyobb párt, a Beni Ganz vezette centrista Kék-fehér és a Benjámin Netanjahu vezette jobboldali Likud között. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége közvetítőkre az Iránnal folytatandó párbeszédhez - hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök az Emmanuel Macron francia államfő diplomáciai erőfeszítéseire utalva. Az Egyesült Államoknak jelen pillanatban nincs szándéka bármiféle erőt alkalmazni Észak-Koreával szemben az atommentesítés érdekében - jelentette ki Donald Trump. Gazdasági együttműködési megállapodást ír alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Nyugat-Virginia amerikai állam kormányzójával, Jim Justice-szal. A legnehezebb téli hónapok előtt indítja útjára a kárpátaljai rászorulók javára jótékonysági adománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet. Több mint kétmillió hararei lakos maradt vezetékes vízellátás nélkül, miután a zimbabwei főváros vezetése pénzhiány miatt leállította Harare víztisztító berendezését. Feladta magát a rendőrségen az a férfi, aki vasárnap hajnalban Székesfehérváron felmászott a városháza előtt található lovas szoborra, és arról a kardot letörte - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Letartóztatták az embereket felgyújtani próbáló székesfehérvári nőt. Befejezték a munkát a Magyar Honvédség tűzszerészei a 710-es főúton Balatonkenesénél. Zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőriz a fővárosban és Bács-Kiskun megyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – írja a Magyar Nemzet. Pályakarbantartás miatt vonatpótló buszok járnak Soroksár és Kunszentmiklós-Tass között a hétvégén - közölte a Mávinform. Első magyarként Zsóri Dániel nyerte az év legszebb góljáért járó, idén tizenegyedszer átadott Puskás Ferenc-díjat, amelyet tegnap a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség milánói gáláján vehetett át. Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője szerint az, hogy Zsóri Dániel tegnap este a FIFA éves gáláján elnyerte a legszebb gólért járó Puskás-díjat, nemcsak a 18 éves támadó, hanem az egész magyar nemzet érdeme. Elismerést kaptak Benkő Tibor honvédelmi minisztertől a Lőrincz testvérek, akik a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon egy arany- és egy ezüstérmet szereztek a kötöttfogásúak között.