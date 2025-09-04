Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ismét több száz ezer embert evakuáltak Pakisztánban árvízveszély miatt

2025. szeptember 04., csütörtök 10:51 | MTI

Csaknem 300 ezer embert evakuáltak Pakisztán árvíz sújtotta keleti térségéből az elmúlt 48 órában, miután a szomszédos Indiából újabb árvizekre figyelmeztettek - közölték hatósági források csütörtökön.

  • Ismét több száz ezer embert evakuáltak Pakisztánban árvízveszély miatt

Az újabb kitelepítésekkel együtt augusztus óta már 1,3 millió embernek kellett elhagynia az otthonát az árvizek miatt.

A tájékoztatás szerint a víz már több tucat falvat elöntött Pandzsáb tartomány egyik, Indiával szomszédos körzetében, a hatóságok pedig jelenleg azon dolgoznak, hogy a városok felé tartó víztömeget a környékbeli földekre irányítsák.

A mentési és segítségnyújtási munkákban több ezren vesznek részt, az elöntött falvakból pedig a hadsereg menekíti ki az embereket és a jószágokat. A katasztrófavédelem drónokat is bevet annak érdekében, hogy az árvíz elől a háztetőkre menekült embereket felkutassa.

Pakisztánban a múlt hónapban kezdték meg az evakuálásokat, miután az indiai hatóságok megnyitották a túlcsordult gátakat, ahonnan a víztömeg az alacsonyabban fekvő, határ menti régiókra zúdult.

A mostani árvizek a legsúlyosabbak az országban 2022-ben pusztító, csaknem 1700 halálos áldozatot követelő áradások óta.

MTI

További híreink

Retró magyar sorozatok: csak kevesen tudják mind a hét választ!

Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő

Csokiba mártott ujjpercek: ez lesz az ősz legmenőbb körömtrendje

A Manchester City magyar válogatottba vágyó futballistája váratlan bejelentést tett

Miskén megemlékeztek a gyilkosságban elhunyt 22 hónapos Hannára - fotók

A Liverpool szégyene, hogy a magyar válogatottal kell büszkélkednie az angol helyett?

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Elhagyja a Manchester Cityt a magyar utánpótlás-válogatott

Donald Trump: Nincs üzenetem Putyin elnöknek

További híreink

Donald Trump: Nincs üzenetem Putyin elnöknek

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó
2
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
3
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
4
Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő
5
Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó
6
Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút
7
Fogaskerekű-baleset miatt gyászba borult Lisszabon
8
Orbán Viktor: Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni + videó
9
Orbán Balázs leleplező videót osztott meg a Tisza Pártot támogató volt SZDSZ-es politikusról
10
Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Donald Trump: Nincs üzenetem Putyin elnöknek

Donald Trump: Nincs üzenetem Putyin elnöknek

 Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin ismeri véleményét az ukrajnai háborúval kapcsolatban, így az orosz elnök annak ismeretében hozza majd meg döntését a továbbiakról - az amerikai elnök erről szerdán beszélt a Fehér Házban a Karol Nawrocki lengyel államfővel tartott megbeszélésének nyilvános részén.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!