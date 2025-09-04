Ismét több száz ezer embert evakuáltak Pakisztánban árvízveszély miatt

Megosztás itt:

Az újabb kitelepítésekkel együtt augusztus óta már 1,3 millió embernek kellett elhagynia az otthonát az árvizek miatt.

A tájékoztatás szerint a víz már több tucat falvat elöntött Pandzsáb tartomány egyik, Indiával szomszédos körzetében, a hatóságok pedig jelenleg azon dolgoznak, hogy a városok felé tartó víztömeget a környékbeli földekre irányítsák.

A mentési és segítségnyújtási munkákban több ezren vesznek részt, az elöntött falvakból pedig a hadsereg menekíti ki az embereket és a jószágokat. A katasztrófavédelem drónokat is bevet annak érdekében, hogy az árvíz elől a háztetőkre menekült embereket felkutassa.

Pakisztánban a múlt hónapban kezdték meg az evakuálásokat, miután az indiai hatóságok megnyitották a túlcsordult gátakat, ahonnan a víztömeg az alacsonyabban fekvő, határ menti régiókra zúdult.

A mostani árvizek a legsúlyosabbak az országban 2022-ben pusztító, csaknem 1700 halálos áldozatot követelő áradások óta.

MTI