Ismét Sadiq Khant választották London polgármesterévé

1,2 millió adag Sinopharm-vakcina érkezett Kínából Magyarországra, ez a védekezési időszak legnagyobb oltóanyag-szállítmánya - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy csak védőoltással lehet legyűrni a járványt, Európában pedig Magyarország lett az első ország, ahol bőven van elég szérum, vagyis mindenkit be tudnak oltani, aki arra igényt tart. Már 4 millió 261 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 452 ezren a második adagot is megkapták. Pénteken jóváhagyta a WHO a koronavírus elleni Sinopharm-vakcinát, amelyet a baloldal hónapokon keresztül támadott - közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A baloldal folyamatosan támadta a Sinopharmot engedélyező magyar hatóságokat és szakembereket, most pedig - miután a WHO felső korhatár nélkül engedélyezte a kínai vakcina használatát - ugyanezek az emberek mélyen hallgatnak - mondta Nacsa Lőrinc. A KDNP frakciószóvivője hozzátette: szégyenteljes, hogy a baloldal elmúlt hónapokban nyújtott politikai teljesítménye csak az oltásellenesség volt. A 16-18 éves regisztráltak számára hétfőn, kedden és szerdán nyílik meg az időpontfoglalás lehetősége a koronavírus elleni oltásra, és csütörtöktől kezdik a korosztály oltását Pfizer-vakcinával - nyilatkozta György István államtitkár a közmédiának. Az MTI értesülése szerint a péntek éjfélig koronavírus elleni oltásra regisztrált 16-18 évesek száma meghaladja a 84 ezret, a regisztrációk ellenőrzése még folyamatban van. Ingyenes tesztelést biztosít a felsősöknek, a középiskolásoknak és a pedagógusoknak a XVIII. kerületi önkormányzat, hogy az iskolák hétfői nyitását megelőzően kiszűrjék a koronavírus-fertőzötteket - közölte Kőrös Péter, a kerület alpolgármestere. Orbán Viktor kormányfővel ellentétben Karácsony Gergely főpolgármester nem tud angolul; egy világváros vezetője nem tud szót érteni mással nemzetközi találkozókon, nyelvi nehézségek miatt - írta Fürjes Balázs a Facebook-oldalán. Hétpárti egyeztetésre hívta a parlamenti frakciók vezetőit Benkő Tibor honvédelmi miniszter, az ellenzéki pártok azonban nem vettek részt a tanácskozáson. ITM: a kormányhivatalok a napokban előlegként utalták el a májusi bértámogatásokat, a programban így már összesen több mint 84 milliárd forintot fizettek ki idén. Az oltáson múlik, hogy mikor indíthatjuk újra a gazdaságainkat - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Portóban, az Európai Unió szociális csúcstalálkozójának első munkanapját követően a közösségi oldalán. Az Európai Unió szociális csúcstalálkozóján, Portóban a magyar delegáció világossá tette, hogy számunkra a szociális Európa azt jelenti: család, munkahelyteremtés és innováció - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Az oltások, az oltóanyaggyártás felgyorsítása, a vakcinák exportjának engedélyezése és az oltóanyagok méltányos szétosztása jelent gyors kiutat a koronavírus okozta világjárványból - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ausztria és Magyarország is úgy látja, hogy az európai uniós tagországok különbözősége miatt nem célszerű Brüsszelből szabályozni, hogy milyen legyen az egységes minimálbér az EU-ban - derült ki az EU-tagországok informális kormányfői találkozóján. Ezrek tiltakoztak a szociális EU-csúcs színhelyén, a Portugália északi részén fekvő Porto városában, hogy felhívják a figyelmet a szegénységre, a nélkülözésre és szót emeljenek a privatizáció ellen. A világon 156,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió, a gyógyultaké pedig 92,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság jóváhagyta 1,8 milliárd adag, a Pfizer/BioNTech vállalatok által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag beszerzését 2023-ig biztosító szerződést - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitteren. Szlovéniában hétfőtől az egész ország területén kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei. Ukrajnában szombatra, az előző napival csaknem megegyező számú, mintegy 8700 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az újonnan elhunyt betegek száma azonban az előző két napi helyzethez hasonlóan továbbra is nagyon magas. Ferenc pápa a koronavírus elleni oltóanyagok szabadalmának felfüggesztése mellett foglalt állást. Az előrejelzéseknek megfelelően ismét az ellenzéki Munkáspárt jelöltjét, Sadiq Khant választották London polgármesterévé. Khan második polgármesteri megbízatását nyerte el. A skót választók a függetlenségpárti erőket juttatták többséghez a skóciai parlamentben - mondta a csütörtöki skóciai parlamenti választások egyelőre nem hivatalos eredményét összegezve Nicola Sturgeon skót miniszterelnök. Véget nem érő, örök kötelesség a nácik áldozataira emlékezni - emlékezett meg a második világháború európai befejeződésének 76. évfordulójáról szóvivője útján Angela Merkel német kancellár. Zsarolóvírusos kibertámadás miatt egész üzemanyagvezeték-hálózatát lezárta a Colonial Pipeline, amely az Egyesült Államok keleti partvidékének felét látja vezetékein keresztül üzemanyaggal - közölte a vállalat. Az izraeli légierő a Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai létesítményeit bombázta a Gázai övezetben, miután az övezetből nem sokkal korábban rakétát lőttek ki izraeli területre. Ötvenötre emelkedett a Kabulban szombaton, egy iskola közelében elkövetett robbantásos merénylet halálos áldozatainak a száma, legkevesebb 150-en megsebesültek - közölték afgán biztonsági források. Legkevesebb 44 halálos áldozata van a jemeni kormányerők és a húszi lázadók között az ország északi részén lévő Marib tartományban fellángolt harcoknak. Az Indiai-óceánba csapódtak ma hajnalban a Hosszú Menetelés 5B nevű hordozórakéta darabjai a kínai állami média közlése szerint. A kínai űrkutatási hivatalra hivatkozva hozzátették, hogy az űreszköz jelentős része a Föld légkörébe érve elégett. Egy férfi életveszélyesen, egy másik pedig súlyosan megsérült abban a kisrepülőgépben, amely lezuhant Törökszentmiklósnál - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. Meghalt egy rollerező férfi, akit elgázolt egy vonat Pápánál - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. A kötöttfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában szereplő Szőke Alex döntőbe jutott a birkózók utolsó, szófiai olimpiai kvalifikációs versenyén, ezzel kijutott a tokiói játékokra. Női röplabda Eb-selejtező: Magyarország-Franciaország 3:2 Férfi röplabda Eb-selejtező: Fehéroroszország-Magyarország 3:0 Női kézilabda Európa-liga, elődöntő: Siófok KC - Herning-Ikast HB (dán) 36:34 A Szolnok nyerte a férfi vízilabda Eurokupa 2020/21-es kiírását. Labdarúgó NB I: Budapest Honvéd-Ferencvárosi TC 1:2; Újpest FC - Zalaegerszegi TE 5:4 Férfi kézilabda NB I: Budakalász-Dabasi KC VSE 36:27; Csurgói KK - HE-DO B.Braun Gyöngyös 25:24; Ceglédi KKSE-Grundfos Tatabánya KC 23:24 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC-DVSC Schaeffler 41:23; Dunaújvárosi Kohász KA-Váci NKSE 30:27