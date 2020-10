Ismét romlik a helyzet a környező országokban

Több mint ezer újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, ezzel a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma meghaladta a 29 ezret. Meghalt 14 krónikus beteg, így az elhunytak száma 812-re emelkedett. Magunk és mások egészségét óvhatjuk meg a járványügyi szabályok betartásával - írta közösségi oldalán Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott mértékű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Magunk és mások egészségét óvhatjuk meg a járványügyi szabályok betartásával – írta közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: emellett a gazdaság és az egészségügyi ellátórendszer védelmét is biztosítja az odafigyelés. A kormány döntése alapján a jövő év elején megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaállítása - erősítette meg Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Azzal, hogy miniszterelnök elfogadta a Magyar Orvosi Kamara bértábla javaslatát, megteremtette a hálapénzmentes, megfelelő orvosi szakmai munka lehetőségét - jelentette ki Kincses Gyula, a MOK elnöke. Kedvező volt az iskolaőrök fogadtatása mind a pedagógusok, mind a diákok részéről az első hónap tapasztalatai alapján - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Négy ajándék oldalt akar magának a főváros minden ingyenes budapesti újságban - egy erről szóló javaslatot fogadott el a Fővárosi Közgyűlés. Megálmodta, kihirdette, majd frissen alapított cégével meg is nyerte saját pályázatát az újpesti momentumos városvezetés - derül ki az Index cikkéből. A Wizarts tíz kültéri vetítésére előadásonként 620 000 forintot fizetett ki az önkormányzat. Gulyás Gergelyhez fordul Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője azzal kapcsolatban, miért nem fogadta el az Európai Bizottság a kormány pályázatát a járvány miatti munkanélküliséget mérséklő uniós támogatás igénybevételére. Szavazatokra akarják váltani a romákkal kapcsolatos ellenérzéseket a baloldali pártok Borsodban – nyilatkozta egy romaügyi szakértő a Magyar Nemzetnek. Forgács István szerint kapóra jönnek a baloldalnak Bíró László korábbi, cigányságot sértő kijelentései. Drasztikusan megemelte Miskolc balliberális vezetése az önkormányzati bérlakások havi díjait. Harminc százalékkal többet kell fizetni egy hónapra, mint eddig, ráadásul a használatért visszamenőleg több havi kauciót is elkérnek a bérlőktől. Addig nem szűnik meg a nyomás sem a görög, sem a magyar határon, amíg az Európa Unió nem teszi világossá, hogy területére csak szabályosan lehet bejönni - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután görög kollégájával tárgyalt. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Angela Merkel kancellárnak és az egységes Németország polgárainak nemzeti ünnepük, a német egység napja alkalmából. A magyarok és a németek összefogása nélkül Európa szegényebb, erőtlenebb lenne - hangsúlyozta Szabó István honvédelmi államtitkár a német egység napja alkalmából tartott megemlékezésen. Szégyen, hogy Matteo Salvinit és nem az embercsempészeket állítják bíróság elé - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Mások mellett Giuseppe Conte olasz miniszterelnököt is beidézte meghallgatásra a szicíliai miniszteri bíróság a Liga párt vezetője, Matteo Salvini ellen egy migránscsoport feltartóztatása miatt indított eljárásban - jelentette az olasz sajtó. Már 34 502 880 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 026 753, a gyógyultaké pedig 23 953 847 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombati összesítése szerint. Romániában negyedik napja meghaladja a kétezret a koronavírus-fertőzések napi esetszáma -közölte a román kommunikációs törzs. Csehországban az eddigi napi rekordot mintegy 300-zal meghaladó új koronavírus-fertőzést regisztráltak pénteken, összesen 3793 új esetet - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Harmadik egymást követő napon döntött rekordot Lengyelországban az új koronavírus-fertőzöttek száma: az elmúlt 24 órában 2367 új esetet regisztráltak - közölte a varsói egészségügyi minisztérium. Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött. Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitter-bejegyzést is írt. A jereváni kormány tájékoztatása szerint a hegyi-karabahi erők újabb 51 katonája esett el a harcokban az azerbajdzsáni csapatok ellen vívott küzdelemben a vitatott hovatartozású területen. Békemegállapodást írt alá a szudáni kormány a lázadó csoportok vezetőivel, ezzel lezárulhat az országban 17 éve dúló fegyveres konfliktus. Országos vészhelyzetet hirdettek Paraguayban a pusztító erdőtüzek miatt. A dél-amerikai országban több mint ötezer helyen lángol az erdő, nagy részt az ökológiai szempontból kiemelten értékes nyugati régióban. Meghalt egy nő, négyen pedig megsérültek az 1-es főúton, Nagyszentjánosnál, ahol két autó frontálisan összeütközött - közölte a rendőrség. Hetven határsértőt találtak a magyar és román rendőrök négy kamion ellenőrzésekor szombatra virradóra a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Átadták a Nemzeti Művelődési Intézet új, a magyar kormány 3,18 milliárd forintos beruházásával létesített székházát a Bács-Kiskun megyei Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben. Tizennyolc határsértőt tartoztattak föl a járőrök Ruzsánál - közölte a rendőrség. Felavatták Márton Áron, Erdély minden diktatúra ellen következetesen kiálló római katolikus püspökének szobrát Kaposváron. Fucsovics Márton nyolcaddöntőbe jutott egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon, miután három szettben legyőzte a brazil Thiago Monteirót. Női kosárlabda NB I: ELTE BEAC Újbuda - Aluinvent DVTK 68:73 Férfi vízilabda OB I: KSI SE - BVSC Zugló 10:20; Szolnoki Dózsa - UVSE Hunguest Hotels 14:8