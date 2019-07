Ismét rengett a föld Kaliforniában

Egy hét alatt több mint 2,5 ezren igényelték a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin. Akik a haza, a magyar állam támogatására szerződnek, minden támogatást megérdemelnek - hangoztatta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén. Orbán Balázs kiemelte, hogy a multipoláris világrendben egy olyan ország, mint Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha erős felhatalmazással bíró kormánnyal, világos stratégiával és támogató állammal rendelkezik. A Demokratikus Koalíció szerint a Fidesz aggódik az önkormányzati választás miatt, ezért is akar közpénzből fizetett propagandahadsereget kialakítani az egyetemistáknak hirdetett ösztöndíj-programmal. A DK is csatlakozott az ellenzéki pártok és civilek alkotta szegedi összefogáshoz - közölte az Összefogás Szegedért Egyesület. Kendernay Jánost választotta meg társelnökének az LMP rendkívüli tisztújító kongresszusán. A Magyar Honvédség korszerűsítése nem korlátozódhat pusztán a fegyverek és eszközök cseréjére, az átalakulás élére a 21. század kihívásainak megfelelni képes katonáknak kell állniuk – mondta a honvédelmi miniszter Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy a honvédség megújulása Magyarországnak békét és biztonságot jelent, a folyamat sikere pedig jelentős részben az altiszti állományon múlik. Ők alkotják a honvédség gerincét a katonák felkészítésével és kiképzésével. A kormány a Széchenyi 2020 programban több mint 260 milliárd forintot fordít a turizmus fejlesztésére a 2014-2020-as költségvetési időszakban, ebből a Balatonhoz csaknem 33 milliárd forint jut - mondta Schanda Tamás államtitkár. A magyar nemzeti parkok 40 milliárd forintnyi pályázati lehetőséghez jutottak a jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban, ezt a forrást természetvédelemre, illetve a parkok látványosságaira fordíthatják - mondta Cseresnyés Péter parlamenti államtitkár. Elfogadhatatlan, hogy Romániában visszalépés történik a nemzeti közösségek jogaiban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Beiktatta tisztségébe Kárpátalja új kormányzóját, Ihor Bondarenkót Ungváron Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde helyére a Nemzetközi Valutaalap élén - mondta Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter. Felmentették a török központi bank kormányzóját, Murat Cetinkayát, az erről szóló elnöki rendelet a hivatali közlönyben jelent meg. Kémtevékenységeket folytatott a külföldi médiával való együttműködése által az az ausztrál hallgató, akit tíznapos fogva tartás után a héten kiutasítottak Észak-Koreából - közölte az észak-koreai állami média. 7,1-es földrengés rázta meg Dél-Kaliforniát: a fölmozgást nemcsak Los Angelesben, de még Mexikóban is éreztek. Egyelőre nem érkeztek jelentések nagyobb károkról. Felborult egy sétahajó a Fekete-tengeren, a balesetben két ember meghalt, és négy eltűnt - közölték orosz hírügynökségek. Két csoportban összesen 31 migránst tartóztattak fel a Bács-Kiskun megyei határszakaszon szolgálatot teljesítő rendőrök és honvédek. Balesetben meghalt egy motoros Besenyőtelek belterületén - közölte a rendőrség. Halálra gázolt a vonat egy embert Szerencsnél. Jövő hét pénteken vesznek végső búcsút a dunai hajókatasztrófában elsüllyedt Hableány két magyar halálos áldozatától, a jármű kapitányától és matrózától - írja a Magyar Nemzet. A május 29-i dunai balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó újabb utasának holttestét azonosították, továbbra is keresnek egy dél-koreai utast. A főváros IX. kerületében egy motoros és egy busz ütközött össze. A balesetben a motoros meghalt. Hétfőtől változik a forgalmi rend a 4-es főút szolnoki elkerülő szakaszán burkolat- és hídfelújítási munkálatok miatt: július 8. és 12. között szakaszosan félpályás lezárás lesz érvényben. A magyar válogatott 72-56-ra kikapott a belga csapattól a női kosárlabda Európa-bajnokságon Belgrádban, így nem lehet ott a tokiói olimpiára selejtező tornán. A Vasas labdarúgócsapata 2:0-ra nyert a szlovák Dunaszerdahelyi AC együttese ellen az új Illovszky Rudolf Stadion nyitómérkőzésén. Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes magyar pilótája az első futamon ötödik, a másodikon pedig negyedik lett a gyorsasági kamion Eb Slovakiaringen. Életét vesztette egy spanyol motorversenyző a 24 órás katalán verseny selejtezőjében.