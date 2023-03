Megosztás itt:

A képsorokhoz felirat is készült. Ezen az olvasható, hogy "ukrán földön éltek, tudjuk, hogy kik vagytok, magyarok. Azt is tudjuk, hol laktok és hol dolgoztok. Ahogy azt is, hova járnak iskolába gyerekeitek. Takarodjatok innen, amíg engedjük". A fenyegetés náci karlendítéssel zárul.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint az ukrán hatóságok feladata lenne ezeket a személyeket vagy akik mögöttük állnak, elítélni.