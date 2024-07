Ismét lángol egy katedrális Franciaországban

A városvezető egy fotót is posztolt, amelyen jól látható a tornyot körülvevő állványzatról felszálló füstfelhő. A tűzoltóság és a mentőszolgálat arról számolt be, hogy délben kaptak riasztást, és "33 tűzoltóautó és 63 tűzoltó" érkezett a helyszínre. Az AFP hírügynökség úgy értesült Seine-Maritime megye prefektúrájától, hogy "a tűz az épület tetején tört ki, a huszártoronyban, amely nem fából, hanem fémből készült, és amely jelenleg helyreállítás alatt áll". A hatóság egyelőre nem tudja, hogy a fából készült vázszerkezet is érintett-e.

