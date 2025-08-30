Ismét halálos rakétatámadás érte az ukrajnai Zaporizzsját + videó

Halálos csapást mért Oroszország az ukrajnai Zaporizzsja régióban. A dróntámadásban egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek, illetve lakóházak és ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben Ukrajna ismét orosz olajfinomítókra mért csapást péntek éjjel. Az ukrán elnök továbbra is biztonsági garanciákat követel szövetségeseitől.
A második világháború lezárását követően a nemzetközi közösség legfontosabb intézkedése az ENSZ megalapítása volt - hangsúlyozta Hszi Csin-ping kínai államfő szombaton az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban, ahol António Guterres ENSZ-főtitkárt fogadta, aki a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozójára érkezett Kínába.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.