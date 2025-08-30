Keresés

Ismét halálos rakétatámadás érte az ukrajnai Zaporizzsját + videó

2025. augusztus 30., szombat 12:29 | HírTV
Zaporizzsja Oroszország Rakétatámadás

Halálos csapást mért Oroszország az ukrajnai Zaporizzsja régióban. A dróntámadásban egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek, illetve lakóházak és ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben Ukrajna ismét orosz olajfinomítókra mért csapást péntek éjjel. Az ukrán elnök továbbra is biztonsági garanciákat követel szövetségeseitől.

  • Ismét halálos rakétatámadás érte az ukrajnai Zaporizzsját + videó

Háború Ukrajnában

