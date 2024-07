Ismét gyerekek a szexuális bántalmazás elszenvedői Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

Egy nő hívta fel kétségbeesetten a rendőrséget múlt szombaton a dél-spanyolországi Roquetas de Marban azután, hogy 11 éves lánya rémülten érkezett haza és arról számolt be neki, hogy az utcán zaklatta őt egy afrikai férfi. Azt mesélte, hogy megfogta a fenekét és erőszakkal szájon is puszilta, de végül el tudott futni anélkül, hogy komolyabb baja esett volna.

A rendőrség végül azonnal ki is vonult a helyszínre és a kiskorú által megadott személyleírás alapján meg is találták a férfit, aki a környéken bolyongott. Mivel nem tudta igazolni magát, így inkább elfutott a rendőrök elől, akik végül az egyik közeli sétányon érték utol. Ekkor a férfi már teljesen kikelt magából és rájuk támadt olyan erőszakosan, hogy egyiküknek sérülést is okozott, illetve a járőrkocsiban is kárt tett. Végül erősítéssel ugyan, de elkapták és őrizetbe vették.

Azóta a vallomásából kiderült, hogy egy 24 éves mauritániai férfi, aki néhány hónapja érkezett a Kanári-szigetekre az embercsempész maffia egyik csónakján. A menedékkérelme benyújtása után pedig több társával együtt átszállították őt a félszigetre, amire egyébként a központi szocialista kormány adott utasítást tavaly ősszel, hogy így tehermentesítsék a kanári befogadórendszert. A támadót nemcsak szexuális zaklatás, hanem a hatósággal szembeni erőszakos fellépése miatt is felelősségre fogják vonni.

Közben az egyik sevillai bíróság meghozta az első ítéletet egy hasonló ügyben. Tavaly decemberben egy tunéziai illegális bevándorló egy transz nőt erőszakolt meg és be is ismerte a tettét, elmondta, hogy késsel fenyegette meg az áldozatát és így kényszerítette orális szexre. Négy év börtönt kapott a tettéért, de amint letöltötte a felét kiutasítják Spanyolországból és visszaküldik Tunéziába.