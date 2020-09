Ismét erőt demonstrálhat Salvini és a jobboldal

809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat krónikus beteg, így a halottak száma 675 főre emelkedett, 4382-en pedig már meggyógyultak. A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány - mondta a Magyar Nemzetnek a pénzügyminiszter. Varga Mihály a tervekről szólva közölte: szóba jöhet célzott adócsökkentés és az építőipari beruházások támogatása is. A szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása - jelentette ki az országos tisztifőorvos. A baloldal hazug állításaival, riogatásával ellentétben, a magyar egészségügy felkészült a koronavírus-járvány második hullámának kezelésére - tartalmazza az Emberi Erőforrások Minisztériumának az MTI-hez eljuttatott közleménye. A baloldal újra és újra bebizonyítja, hogy nem lehet rá számítani a koronavírus elleni küzdelemben - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István azt mondta: az ellenzék pontosan ott folytatja a viselkedését, ahol a járvány első hullámánál abbahagyta, akkor ugyanis kamu videókat gyártottak, most pedig kamuhíreket közölnek. Hárította Karácsony Gergely az Informátor tanácsadóira vonatkozó kérdéseit. A Hír Tv információi szerint a főpolgármesteri hivatal 41 tanácsadót alkalmaz és ez havonta körülbelül 30 millió Ft-ba kerül. Elvtelenség, hogy míg korábban az antiszemitizmus ellen harcolt, most már egy antiszemita jelöltet támogat az MSZP - szögezte le Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Már egy hónappal a tüntetés előtt egyetem-foglalásról és blokádról szóló tábort szervezett a Színművészeti a hallgatóknak - tudta meg az Origo. A portál információ alapján az intézmény kommunikációs vezetője augusztus 5-én körlevélben szervezett a diákok között egy négynapos nyári szabadegyetemet, amelyen a közreműködők között ott volt Gulyás Márton és Misetics Bálint is. Mandátumának visszaadására szólította fel a szentendrei Fidesz a baloldali összefogás önkormányzati képviselőjét. Hernádi Krisztina saját szellemi termékeként nyújtotta be javaslatait Szentendre klíma-stratégiája címmel, ám kiderült, hogy a hegyvidéki önkormányzat dokumentumának rövidített másolatát használta. A gazdaság érdekében most az a legfontosabb, hogy a működőképesség fenntartása mellett a legtöbb ágazatban megtörténhessen az újraindulás - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Erős nemzeti vállalkozások nélkül nincs erős nemzetgazdaság - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Debrecenben, a V-Híd Építő Zrt. gépbemutatóval egybekötött születésnapi rendezvényén. A munkanélküliség elleni harcban részt vevő vállalatok számíthatnak a kormány támogatására - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kazincbarcikán, a Green Plan Energy Környezetvédelmi Kft. szerződésátadási ünnepségén. Augusztusban az idén először ismét több mint 4,5 millióan dolgoztak - jelentette Heti monitor című kiadványában a Központi Statisztikai Hivatal. Meg kell őriznünk a magyar gazdaság működőképességét, amelyben a turizmusnak, és az üzleti utazásoknak kiemelt szerepe van - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Növekvő migrációs aktivitás tapasztalható a határokon, nem csak Magyarországon, hanem például Olaszországban is - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Az Európai Unió különtámogatást hagyott jóvá Görögország és a Bulgária számára határvédelmük megerősítésére - közölte az Európai Bizottság. Az Európai Unió 150 millió euró összegű pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak és az Egyesült Királyságnak az alapvető fontosságú orvosi termékek, felszerelések, az egészségügyi személyzet és a betegek európai szállításához. Már 30,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 950 ezer, a gyógyultaké pedig 20,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A tanév kezdete óta 33 általános iskolás és 16 középiskolás diák, valamint 21 pedagógus kapta el a koronavírus-fertőzést Szerbiában. Nem kell karanténba vonulniuk, csupán az egészségügyi minisztérium oldalán található kérdőívet kell kitölteniük azoknak a szerbiai állampolgároknak, akik péntek 18 óra után térnek haza valamely, veszélyesnek nyilvánított országból. Romániában újabb 1527 embernél mutatták ki a koronavírust az utóbbi 24 órában, ezzel meghaladta a 110 ezret a beazonosított fertőzöttek száma. Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint csütörtökön 137-tel 4195-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta nem volt ilyen magas a fertőzések napi növekménye. Ismét rekordot döntött a koronavírus miatti Covid-19-járvány újonnan regisztrált fertőzötteinek száma csütörtökön Szlovákiában. Szigorítják a fertőzésvédelmi előírásokat a német szövetségi parlamentben, miután megfertőződött egy képviselő az új típusú koronavírussal - jelentette a Der Spiegel c. hírmagazin. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 5905-tel meghaladta az egymilliót. Korlátozzák a szabad mozgást a madridi autonóm közösség hét településén, valamint a főváros hat kerületében a jövő héttől a koronavírus-fertőzés terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint elkerülhetetlennek tűnik a nagy-britanniai koronavírus-járvány második hullámának kialakulása, de az ország újbóli teljes lezárása nélkül kell szembeszállni vele. Izland fővárosában és környékén bezárnak a kocsmák a koronavírus -járvány fékezése végett, de egyelőre csak négy napra - jelentette be a szigetország egészségügyi minisztere. Az iraki egészségügyi minisztérium pénteken 4305 újabb, igazoltan koronavírus-fertőzöttről adott hírt, ezzel számuk 311 690-re nőtt a közel-keleti országban. Alejandro Giammattei guatemalai elnök közölte, hogy pozitív lett a koronavírustesztje. Rekordot döntött Nepálban péntekre a koronavírussal fertőzöttek napi száma, már meghaladja a kétezret - adta hírül az ország egészségügyi minisztériuma. Az Európai Unió Fehéroroszország elleni esetleges szankcióira a minszki vezetés megfelelő válaszlépéseket fog tenni, amelyek érinthetik az országban akkreditált külföldi tudósítók tevékenységét is - mondta Uladzimir Makej fehérorosz külügyminiszter. Fehéroroszországnak lehetővé kellene tennie, hogy az ENSZ emberjogi megfigyelőcsoportja látogathasson el az országba, korlátozások nélkül - áll a világszervezet genfi székhelyű Emberi Jogi Tanácsának határozatában. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország közölte az ENSZ Biztonsági Tanácsával, hogy fenntartják az Iránnal szembeni szankciókönnyítést, amelyet a 2015-ben megkötött többhatalmi nukleáris megállapodás tartalmaz. Donald Trump amerikai elnök az illegális bevándorlásról, demokrata párti kihívója, Joe Biden pedig a gazdaságról beszélt Minnesotában. Mindkét politikus ebben a középnyugati tagállamban kampányolt péntek este. Az Egyesült Államok páncélozott harci járműveket, radarokat és katonákat vezényelt Szíria északkeleti részébe, és intenzívebbé teszi a harci repülőgépek járőrözését - jelentette be az amerikai erők Középső Parancsnoksága. Vádat emeltek négy rendőr ellen az egyesült államokbeli Louisiana államban egy afroamerikai férfi halála miatt. A gyanú szerint áprilisban túlzott erőszakot alkalmaztak a 44 éves Tommie McGlothen igazoltatásakor, és a férfi kórházban meghalt. Felgyújtotta magát egy férfi a fehéroroszországi Szmaljavicsi város egyik rendőrőrse előtt - közölte a fehérorosz belügyminisztérium. A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, aki a gyanú szerint szeptember 12-én megölte a lakótársát, majd a holttestet egy kútba dobta - tájékoztatta a bíróság szóvivője. A hétvégén végzi az FKF Nonprofit Zrt. az Árpád híd mosását, ezért részlegesen lezárják az egyik forgalmi sávot. A belga Standard Liege-zsel vagy a szerb Vojvodinával játszik idegenben a MOL Fehérvár FC a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe kerülésért, amennyiben előzőleg túljut a Reims csapatán. Róbert Mak személyében szlovák válogatott labdarúgót igazolt az OTP Bank Ligában címvédő Ferencváros. Férfi kézilabda NB I: HEDO B.Braun Gyöngyös - Budakalász 34:31; Grundfos Tatabánya KC-Ferencvárosi TC 24:27 Elmarad a norvég Vipers Kristiansand és a Ferencváros szombati mérkőzése a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, mert a magyar csapat két játékosa megfertőződött a koronavírussal. Hét játékosnak pozitív lett a koronavírus-tesztje a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő PVSK-Veolia csapatánál, ezért elmaradnak a felkészülési mérkőzések is.