Ismét erőszakba torkollott a kormányellenes tüntetés Szerbiában

Az elmúlt napokban országszerte többször is összecsaptak a tüntetők a hatósággal. A szerb elnök bejelentette, hogy a következő egy hétben olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyekkel jobb életszínvonalat biztosítanak a szerb polgárok számára.

A tiltakozások kezdete még 2024 novemberében történt tragédiáig nyúlik vissza, amikor is leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete, a baleset miatt 16 ember halt meg.

A belügyminiszter tájékoztatása szerint Belgrádban mintegy 1300-an vonultak az utcára. Többen gyúlékony folyadékkal töltött palackokkal dobálták meg a rendőröket.

Fotó: Felgyújtott kukák tartalma lángol az úttesten egy újabb kormányellenes tiltakozáson Belgrádban 2025. augusztus 14-én, amikor több szerbiai városban is összecsaptak rendőrökkel az ellenzéki tiltakozók, Újvidéken pedig felgyújtották a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) helyi irodáját. MTI/EPA/Andrej Cukic