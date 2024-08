Ismét emberre támadt egy medve Erdélyben

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök csíkszeredai udvarába is behatolt egy medve csütörtökre virradóra - közölte Facebook-oldalán az RMDSZ-es politikus, aki a biztonsági kamera felvételeit is közzétette. "A medve visszajött, de most már bemászott az udvarunkra, ahol megnézte, melyik ajtó van nyitva" - írta, elfogadhatatlannak nevezve, hogy Románia nem képes rendezni a medvék és emberek közötti konfliktust.

Az észak-erdélyi megye csendőrsége közölte, hogy csütörtökre virradóra két másik településre is riasztották őket, miután lakott területen láttak medvét. Monorfalván (Monor) szarvasmarhafarmra hatolt be és támadt rá egy állatra.

