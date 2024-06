Ismét csapást mértek az oroszok a harkivi régióra + videó

A német hadvezetés azon dolgozik, hogy megtudja magát védeni a háború kiszélesedésétől, amelyért egyébként ő maga is mindent megtesz - erről a Századvég jogi szakértője beszélt a Vezércikkben. Lomnici Zoltán kiemelte, a 3. Világháború kockázata most már realitássá válik.

"Az elmúlt napokban láttuk, hogy van egy megállapodás, az Egyesült Államokkal és a német kancellárral is arról, hogy Ukrajna használhatja a fegyvereiket, mint például a harckocsikat és a tüzérséget is. Azt gondolom, hogy erről kell beszélnünk, ez feltétlenül szükséges Ukrajna számára” - mondta Carsten Breuer.

A német vezérkar eközben megerősítette, az Egyesült Államok és Franciaország után Berlin is engedélyt adna Ukrajnának, hogy a a német fegyvereket orosz területen is bevessék.

Már ez is kevésnek bizonyul, ezért az ukrán elnök amnesztiát hirdetett azoknak a raboknak, akik jelentkeznek a hadseregbe. A Reuters brit hírügynökség információi szerint eddig több mint 4500-an jelezték, hogy a rabruhát uniformisra cserélnék, 1700-an pedig már be is vonultak.

