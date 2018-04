Ismét a magyar korrupció és szólásszabadság volt a téma az EP-ben

Judit Sargentini 12 pontos jelentését az Európai Parlament (EP) belügyi-, állampolgári-jogi és igazságügyi bizottság tárgyalta. A holland zöldpárti politikus a testület előtt is arról beszélt, hogy Magyarországon veszélyben vannak a jogállamisági normák és feltételek, és a néppárti felszólalók is keményen bírálták a magyar kormányt az illiberális demokrácia miatt. A dokumentum hamarosan kiegészül az EBESZ választási jelentésével is.

– Ez a jelentés még bővülni fog, hiszen a mostani tervezethez képest megvárják még az EBESZ választásokról szóló végleges jelentését, a feltételezések szerint a következő 1-2 hónapban történik valami a Stop Soros törvénycsomaggal, amennyiben a parlament ezt elfogadja, ezt is be fogják emelni, illetve még néhány módosítás várható, erről a jelentésről már júniusban fog szavazni ez a bizottság, aztán pedig az Európai Parlament plenáris ülése, és ott dől el, hogy a tagállamokat megkérik-e arra, hogy folytassák le ezt a bizonyos eljárást Magyarországgal szemben – mondta brüsszeli tudósítónk, Arató László.