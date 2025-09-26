Keresés

Külföld

Ismét a drónok okoztak bajt a dán Aalborg repülőtér felett

2025. szeptember 26., péntek 07:38 | Magyar Nemzet

Pénteken kora reggel újranyitották a dán Aalborg repülőtér feletti légteret, miután azt már második éjszaka kellett rövid időre lezárni feltételezett dróntevékenység miatt – közölte a rendőrség.

  • Ismét a drónok okoztak bajt a dán Aalborg repülőtér felett

Az Aalborg repülőtér feletti légteret pénteken hajnali fél egykor újranyitották, miután dróntevékenység gyanúja miatt csütörtökön este röviddel háromnegyed tíz előtt lezárták – áll a rendőrségnek az X közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Aalborg repterénél ismét drónok jelenhettek meg

Előző este a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló légikikötőt mintegy három órára kellett lezárni a légterében tartózkodó drónok miatt. Néhány nappal korábban az ország fő koppenhágai repülőterét is lezárták a biztonsági aggályokat felvető drónészlelés miatt.

A dán védelmi miniszter még az első aalborgi eset kapcsán csütörtökön azt mondta, hogy az éjszakai drónmozgások olyan hibrid támadások, amelyek katonai és titkos taktikákat ötvöznek, és a félelemkeltés a céljuk.

Dán tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy ki áll az incidensek mögött, és Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy konzultációt kérjenek bármilyen biztonsági aggály esetén.

 

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: simnord.com

Kapcsolódó tartalmak

„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

 Szerdán felkavaró jelenet játszódott le Brüsszelben: Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítója, szembesítette az antifák budapesti támadásainak gyanúsítottját, Ilaria Salist, az egyik brutálisan megvert áldozat fotójával. A tudósító kérdésére - "Felismeri ezt a férfit?" - Salis dühösen reagált, kijelentve, hogy ártatlan, és belefáradt a vádaskodásokba.
Zelenszkij újabb ígérete: nem indul újra, ha lezárul a háború! - Titkos fegyvert kért Trumptól a béke kikényszerítésére

Zelenszkij újabb ígérete: nem indul újra, ha lezárul a háború! - Titkos fegyvert kért Trumptól a béke kikényszerítésére

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök történelmi ígéretet tett az Axios amerikai hírportálnak: készen áll távol maradni a következő elnökválasztástól, ha sikerül befejezni a háborút Oroszországgal. Az elnök hangsúlyozta: „Nem az államfőség a célom. A célom: befejezni a háborút.” A kijelentés mellett Zelenszkij elárulta a Donald Trumppal folytatott négyszemközti találkozójuk részleteit is.
Szijjártó Péter New Yorkból üzent: a külügyminiszter szerint a béke kulcsa a háborús felek közti közvetítés

Szijjártó Péter New Yorkból üzent: a külügyminiszter szerint a béke kulcsa a háborús felek közti közvetítés

 „Minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál több emberéletet meg lehet menteni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének keretében, New Yorkban. A külügyminiszter rendkívül fontosnak nevezte a háborús felek közti közvetítést, példaként említve a katari szerepvállalást a közel-keleti válságban és a túszok kiszabadításában.
