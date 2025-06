Iskolai zaklatás állhatott a grazi tragédia hátterében – döbbenetes részletek derültek ki az ámokfutásról + videó

Megosztás itt:

Legkevesebb 11 ember meghalt Grazban, amikor egy ámokfutó lövöldözni kezdett egy helyi középiskolában. Osztrák sajtóértesülések szerint a támadó két osztályterembe is bement, több lövést adott le a bent levőkre, akik közül kilencen meghaltak, majd egy mosdóban végzett magával. A támadásról több telefonfelvétel is készült, amelyeken hallatszanak a lövések. A helyi rendőrség szerint 30-an, köztük tanárok és diákok is, súlyosan megsebesültek a támadásban. A Kronen Zeitung úgy tudja, hogy az elkövető egy diák volt, akit korábban zaklattak a társai.