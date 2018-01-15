2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Iskolában késeltek a támadók

Hír TV

2018. január 15., hétfő 13:17

Késeléses támadás történt egy oroszországi iskolában. Két álarcos rontott rá egy permi intézmény tanulóira, s tíz diákot és egy felnőttet megsebesített – két ember állapota súlyos. A helyi sajtó szerint negyedikeseket késelt meg a két férfi, nem sokkal később elfogták őket. Egyelőre nem közölték, mi lehetett a támadók indítéka.

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