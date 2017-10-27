2017. október 27.,
péntek, Szabina napja

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Irodát nyitott Rómában az MNB

Hír TV

2017. október 27., péntek 12:34

A jegybank alelnöke szerint ez a nemzetközi pénzügyi jelenlétet és a kapcsolattartást szolgálja a Földközi-tenger térségében.

Az MNB római irodáját Badics Eszter vezetheti. A jegybank az olaszországin kívül még két európai és egy New York-i irodát is fenntart.

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