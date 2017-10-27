Irodát nyitott Rómában az MNB

A TITKOSSZOLGÁLATOKKAL VIZSGÁLTATNÁ KI A SOROS GYÖRGYHÖZ KÖTHETÕ CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATAIT ORBÁN VIKTOR - KOSSUTH RÁDIÓ.
ORBÁN: A "SOROS-HÁLÓZATNAK" KITERJEDT BEFOLYÁSI ÖVEZETE VAN BRÜSSZELBEN.
SOROS GYÖRGY: A GYÛLÖLET SZÍTÁSA VESZÉLYES FEGYVER, EGY IDÕ UTÁN A GYÛLÖLET MINDIG A GYÛLÖLETKELTÕK ELLEN FORDUL - ÉLET ÉS IRODALOM.
GYURCSÁNY: AZ LMP A LEGNAGYOBB AKADÁLYA, HOGY AZ EGYÉNI KÖRZETEKBEN LEGYÕZZÉK A FIDESZT - RTL KLUB.
SZÉL BERNADETT: GYURCSÁNY NEVÉHEZ BUKOTT KORMÁNYZÁS FÛZÕDIK, SZEMÉLYES FELELÕSSÉGE VAN ORBÁN HATALOMRA KERÜLÉSÉBEN - RTL KLUB.
NYOMOZÁS INDULT A FIDESZES SIMONKA GYÖRGYHÖZ ÉS A PARLAMENTBEN MELLETTE ÜLÕ VARGA GÁBORHOZ KÖTHETÕ CÉGHÁLÓNÁL.
HADHÁZY ÁKOS: VARGA CSALÁDJÁNAK CÉGEI 80 MILLIÓ FORINTOS MAGYAR ÉS UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL HOZTAK LÉTRE PAPÍRON EGY NYÚLTELEPET.
INDOKLÁS NÉLKÜL KIZÁRTÁK DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT A PARLAMENT NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRÕL A FIDESZES KÉPVISELÕK.
DEMETER ORBÁN, GAITH PHARAON SZAÚDI MILLIÁRDOS ÉS A NEMZETBIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁSON MEGBUKOTT ZAID NAFFA KAPCSOLATÁRÓL KÉRDEZETT VOLNA.
AZ ELLENZÉK SZERINT A KORMÁNY A VÁLASZTÁSOK ELÕTT EL SZERETNÉ KERÜLNI, HOGY A SZÁMÁRA KÍNOS TÉMÁK NAPIRENDRE KERÜLJENEK.
EGYELÕRE NEM LESZ FELELÕSSÉGRE-VONÁS AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONTNÁL A SZABÁLYTALAN TENDEREK MIATT.
EGY HÉT UTÁN MEGTÖRTE HALLGATÁSÁT MARTON LÁSZLÓ, MINT MONDTA: "MEGÉRTI, HA VANNAK, AKIK ÚGY ÉRZIK, HOGY OLYAT CSELEKEDETT, AMIVEL MEGSÉRTETTE ÕKET".
AZ ÜGY KIROBBANTÓJA, SÁROSDI LILLA AZT MONDTA: ELFOGADJA MARTON BOCSÁNATKÉRÉSÉT.
SEMJÉN ZSOLT: A NÕKNEK NAGYOBB GONDJUK IS LESZ A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSNÁL, HA AZ ISZLÁM TÖMEGEK MEGJELENNEK MAGYARORSZÁGON.
2016-HOZ KÉPEST CSAKNEM EGYMILLIÁRD FORINTTAL TÖBBÉRT VÁSÁROLT MENTÕAUTÓKAT AZ ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT - MAGYAR NEMZET.
BETERJESZTETTÉK A KATALÁN FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZATOT, A SZAVAZÁS IDÕPONTJÁRÓL MÉG NINCS DÖNTÉS.
EGYELÕRE MÉGSEM HOZZA NYILVÁNOSSÁGRA A KENNEDY-GYILKOSSÁG TITKOS DOKUMENTUMAINAK EGÉSZÉT TRUMP.
MIGRÁNSJOGOKÉRT TÜNTETÕ EMBEREK KÖZÉ HAJTOTT EGY AUTÓS KALIFORNIÁBAN, TÖBBEN KÖNNYEBBEN MEGSEBESÜLTEK.
MEGSZAVAZTA A 155-ÖS CIKK ALKALMAZÁSÁT KATALÓNIÁBAN A SPANYOL PARLAMENT FELSÕHÁZÁNAK BIZOTTSÁGA.
A CIKK A KATALÁN KORMÁNY FELOSZLATÁSÁT ÉS ELÕREHOZOTT HELYI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK MEGRENDEZÉSÉT TARTALMAZZA.
A KATALÁN ELNÖK KÖZÖLTE: NEM ÍRNAK KI ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKAT KATALÓNIÁBAN.
TÕKÉS LÁSZLÓ: UKRAJNA ULTRANACIONALISTA TÖRVÉNYHOZATALBA FOGOTT, AMELYNEK CSAK AZ ELSÕ LÉPÉSE AZ OKTATÁSI TÖRVÉNY.
MOSZKVA: KIJEV BEBIZONYÍTOTTA, HOGY AZ ÚJ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY AZ OROSZ NYELV ELLEN IRÁNYUL.
UNIÓS STRATÉGIÁT ÉS JOGSZABÁLYT SÜRGET A NEMI ERÕSZAK ELLEN AZ EURÓPAI PARLAMENT.
VÉDELMI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT KATAR ÉS OROSZORSZÁG.
ELRENDELTE NYOLC TERRORIZMUSSAL VÁDOLT EMBERI JOGI AKTIVISTA SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉT EGY TÖRÖK BÍRÓSÁG.
BERLIN ÜDVÖZÖLTE A BÍRÓSÁG DÖNTÉSÉT, DE RAGASZKODIK A POLITIKAI OKOKBÓL FOGVA TARTOTT TÖBBI NÉMET SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉHEZ.
EU: BÍZTATÓ A JOGI AKTIVISTÁK TÖRÖKORSZÁGI SZABADON ENGEDÉSE, DE TOVÁBBI POZITÍV LÉPÉSEKRE VAN SZÜKSÉG.
TÖBB TUCAT EMBER HALÁLÁÉRT FELELÕSNEK TARTOTT FELTÉTELEZETT EMBERCSEMPÉSZT FOGTAK EL NÉMETORSZÁGBAN.
HRW: EMBERTELENÜL BÁNNAK A HADIFOGLYOKKAL EGY JEMENI KATONAI TÁBORBAN.
TÁMADÁST INDÍTOTT AZ IRAKI HADSEREG, HOGY VISSZAFOGLALJA A SZÍRIAI HATÁR MENTÉN FEKVÕ RAVA ÉS AL-KAIM VÁROSOKAT AZ ISZLÁM ÁLLAMTÓL.
ÉSZAK-KOREA HAZAENGED EGY FELSÉGVIZEIRE TÉVEDT DÉL-KOREAI HALÁSZHAJÓT.
OTTHONÁBAN HOLTAN TALÁLTAK CSÜTÖRTÖK REGGEL EGY 57 ÉVES FÉRFIT DOMBÓVÁRON, HALÁLÁT IDEGENKEZÛSÉG OKOZTA.
A RENDÕRSÉG AZONOSÍTOTTA A GYILKOSSÁG FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT, A SÉRTETT 29 ÉVES ÉLETTÁRSÁT, A NÕT ELFOGTÁK.
KÉTSZÁZMILLIÓ FORINT CSEMPÉSZETT CIGARETTÁT TALÁLTAK EGY KAMIONBAN AZ M3-ASON.
HALÁLRA GÁZOLTAK EGY KERÉKPÁROST SAJÓSZENTPÉTER ÉS SAJÓKÁPOLNA KÖZÖTT PÉNTEK REGGEL.
OKF: FURGONNAL ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYVONAT LAKITELEKNÉL, EGY EMBERT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK.
IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT A GYILKOSSÁG MIATT KÖRÖZÖTT, ÉS A MAGYAR HATÁRON ELFOGOTT PAKISZTÁNI FÉRFI.
A DUNA ALACSONY VÍZÁLLÁSA MIATT NEM ÁLL MEG A D11-ES HAJÓ A HALLER UTCÁNÁL ÉS A MEDER UTCÁNÁL - BKK.