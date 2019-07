Iráni miniszter: Teherán és Washington csak a szankciók felfüggesztése után tárgyalhat

A magyar kormány legfontosabb célkitűzése, hogy olyan személy álljon az Európai bizottság élén, aki alkalmas arra, hogy a tagállamok közötti konszenzust megteremtse - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy ezt a célt sikerült elérni, a kormány megelőlegezett bizalommal van Európai új vezetői irányában. A családvédelmi akcióterv hozzájárul, hogy a fiatalok hamarabb, és több gyermeket vállaljanak - közölte a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (Kincs) elnöke. Fűrész Tünde azt mondta, a diákhitel, a babaváró támogatás, a hallgatói gyermekgondozási díj arra ösztönzi a fiatalokat, hogy hamarabb merjenek belevágni a családalapításba. A babaváró támogatás a legnépszerűbb a családvédelmi akcióterv négy, július 1-jén elindult támogatása közül - közölte a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Tuzson Bence. Tuzson Bence ismertette: három nap alatt eddig összesen 5500-an nyomták meg a családvédelmi akciótervhez kapcsolódó sorszámhúzó gombot a kormányablakokban, és többen már meg is kapták a tízmilliós babaváró támogatást. A fideszes Járóka Líviát és Dobrev Klárát, a DK képviselőjét is alelnökévé választotta az Európai Parlament. A főpolgármester-jelölti előválasztáson nem a budapestiek által legkedveltebb ellenzéki jelölt, Kálmán Olga győzött - állapította meg a Századvég Alapítvány júniusi közvélemény-kutatása alapján. A felmérés szerint a budapestiek 68 százaléka úgy véli, Tarlós István fog győzni októberben a főpolgármester-választáson, a fővárosi választók egyik ellenzéki jelöltet sem tartják igazán esélyesnek Tarlós István legyőzésére. Új mozgalom létrehozását tervezi Szanyi Tibor, aki párttagságának felfüggesztését vitatva továbbra is az MSZP alelnökének tartja magát. Továbbra is jelentős az érdeklődés a családvédelmi akcióterv iránt, egyre többen igénylik a babaváró támogatást és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását - mondta Novák Katalin államtitkár. Gulyás Gergely elismerte, hogy a kormány a rászorulókat bünteti saját alkalmatlansága miatt - közölte az LMP parlamenti frakciója. Többnyire zökkenőmentesen és soron kívül intézik az állami hivatalok a hétfőn életbe lépett családvédelmi akciótervvel kapcsolatos feladatokat - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A több millió embernek ivóvizet adó Dunából kiváló minőségű vizet lehet kinyerni, ám sokat kell tenni ahhoz, hogy ez három-négy évtized múlva is így legyen - mondta a folyót vizsgáló konzorcium vezetője a Magyar Hírlapnak adott interjúban. Elkezdődött a Műanyagmentes július, a kezdeményezés célja az egyszer használatos műanyagok használatának kiiktatása. Tatabánya 24 ezer lakótelepi lakásába távolról leolvasható, okos, melegvíz-fogyasztást mérő órákat szerel fel az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató. Vakok és gyengén látók számára fejlesztett utazást segítő applikációt egy magyarok által vezetett nemzetközi konzorcium. A visegrádi országok (V4) és Közép-Európa sikerét hozta a legutóbbi európai uniós csúcs - mondta Varga Judit igazságügyi miniszterjelölt. Az Audi Hungaria eredményeiről és terveiről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Bram Schot, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke Budapesten, a Karmelita kolostorban. Átadták az első olyan utcát Budafokon, amelyet a fideszes polgármesterek által kezdeményezett útépítési program keretébe aszfaltoztak le. Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január elejétől június végéig 15 százalékkal csökkent az ország szén-dioxid-kibocsátása az előző év azonos időszakához képest. Az olasz szociáldemokrata David-Maria Sassolit választotta elnökévé az Európai Parlament. Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződés hatályának felfüggesztéséről rendelkező törvényt. A brit haditengerészet feltartóztatott Gibraltárnál egy olajszállító tartályhajót, amelyről azt gyanítja, hogy rakományát - az Európai Unió érvényben lévő szankcióinak megsértésével - Szíriába szállítaná. Törökországban őrizetbe vettek két orosz állampolgárságú nőt, aki feltehetően az Iszlám Állam dzsihadista szervezet tagja - közölte az Anadolu hírügynökség. Mintegy 190 holttestet rejtő tömegsírt találtak az észak-szíriai Rakka mellett - a város egykor az Iszlám Állam terrorszervezet fellegvára volt a polgárháború dúlta országban. Elítélte a líbiai főváros külterületén lévő menekültbefogadó központ elleni légicsapást Haszán Szalame, az ENSZ líbiai különmegbízottja, aki szerint a támadás kimeríti a háborús bűncselekmény fogalmát. Magyarország legnyugatibb állandó képviseletét nyitotta meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kanadai Vancouverben. Alabamában mégsem emelnek vádat a nő ellen, aki verekedett, és haslövés miatt elveszítette magzatát. A térségben nem őshonos és mostanra túlszaporodott zöld leguánok irtására szólította fel a lakosságot az állami vadvédelmi hatóság Dél-Floridában. Jól halad a Közép-Amerikából érkező bevándorlási hullám megfékezésére kidolgozott rövidtávú terv megvalósítása - jelentette ki Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök. Kitört az olaszországi Stromboli vulkán, amely tüzes rögöket lövellt a magasba – egy ember életét vesztette, a szigeten tartózkodó turistákat evakuálják. Az észak-koreai hatóságok szabadon engedték azt az ausztrál férfit, aki több mint egy hete tűnt el a kommunista országban - jelentette be Scott Morrison ausztrál miniszterelnök. Tornádó pusztításában haltak meg hatan és csaknem kétszázan megsérültek a Kína északkeleti részén. Karbantartás miatt két hétvégén is pótlóbusz viszi az utasokat a csepeli HÉV vonalán. Hétfőtől változik a forgalmi rend a 4-es főút szolnoki elkerülő szakaszán burkolat- és hídfelújítási munkálatok miatt: július 8. és 12. között szakaszosan félpályás lezárás lesz érvényben. Baleset miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé tartó oldalát Ludas közelében. Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója bejutott a második fordulóba a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében. Harminc országból érkeznek fiatalok a kaposvári ifjúsági sportfesztiválra. A magyar női vízilabda-válogatott második mérkőzésén 22:5-ös győzelmet aratott a csehek felett a nápolyi nyári Universiadén. A magyar női kosárlabda-válogatott 56:54-re kikapott a cseh csapattól a nyári Universiadén. Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmet szerzett 400 méter vegyesen a junior úszók kazanyi Európa-bajnokságának nyitónapján. Fennakadt a doppingvizsgálaton Takács Tamara, világ- és Európa-bajnok kajakos.