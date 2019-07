Iráni külügyminiszter: Embertelenek az iráni diplomaták elleni amerikai korlátozások

Az ellenzék Gyurcsányékkal az élen megint a magyar családok ellen szavazott a jövő évi költségvetés múlt heti elfogadásakor - értékelt Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő. Új ponttal egészült ki a gyermekek otthongondozási díjával kapcsolatos állapotvizsgálat szempontrendszere - jelentette be Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Fülöp Attila: a kormány folyamatosan növeli az ápolási díj mértékét. Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár bejelentette: újabb 2,5 milliárd forint keretösszegből fejleszthetik a Pest megyei önkormányzatok a bölcsődéket. Érden a Fidesz-KDNP-Összefogás polgármesterjelöltjeként indul az önkormányzati választáson a jelenlegi városvezető, T. Mészáros András. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely eltörölné az országgyűlési képviselők mentelmi jogát - jelentette ki az ellenzéki párt alelnöke. Már azonnali bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthető a jegyellenőrök által kiszabott helyszíni pótdíj a fővárosban - közölte a BKK. Energiahivatal: már 470 elektromos töltőállomást helyeztek üzembe Magyarországon. Több mint 600 tonna búzaadomány gyűlt össze tavaly a Magyarok Kenyere programban. Négyszázmillió forint támogatást nyert el a Miskolci Egyetem a felszín alatti természeti erőforrások hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása pályázatával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programján. Az ukrán vezetők ne alaptalanul vádaskodjanak, hanem adják vissza a nemzeti kisebbségek elvett jogait! - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Már nem érkeznek migránsok jelentős számban Magyarországra, ezért újra kellene gondolni azoknak az intézkedéseknek a fenntartását, amelyeket a korábbi válsághelyzetben hoztak - mondta Felipe González Morales, az ENSZ jelentéstevője. A migráció biztonsági kockázat - reagált a Facebookon Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Elfogadhatatlannak nevezte Szijjártó Péter az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának ülésén azt a javaslatot, amely szerint az illegális migránsoknak ugyanolyan egészségügyi ellátást kell biztosítania egy tagállamnak, mint saját állampolgárainak. A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte: nem lehet ugyanolyan egészségügyi ellátási jogokat biztosítani azok számára, akik törvénytelenül jutottak egy országba, mint amilyen jogokat biztosítanak azon lakosoknak, akik évtizedek óta fizetik adóikat. Átmeneti megoldásra lenne szükség a Földközi-tengeren megmentett emberek szétosztására, de az érintett országokra nem vonatkozhatnának kötelező kvóták, nehogy bárki határnyitásként értelmezze a dolgot - jelentette ki a német szövetségi belügyminiszter. Noha a hivatalos adatok szerint az Európába irányuló migráció valamelyest csökkent, a Földközi-tengeren még mindig kritikus és aggasztó a migrációs helyzet - jelentette ki Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos. Az Európai Unió feladata az átfogó biztonság és a béke megőrzése, amelynek érdekében hosszú távú és egységes megoldást kell találni a migrációra - jelentette ki Antti Rinne finn miniszterelnök Strasbourgban. Európának történelmi felelőssége van a gyarmatosítás miatt a migrációban, ezért félmillió afrikai menekültet kellene befogadnia - jelentette ki Carola Rackete, az olasz partoknál illegálisan kikötött Sea-Watch 3 hajó kapitánya. Menedékkérők tucatjait helyezték el Máltán egykori lóistállókban embertelen körülmények között – közölte a szigetország területrendezésért felelős hatósága a Marsa településén lefolytatott razziát követően. Ursula von der Leyen megválasztásával sikerült stabilitást teremteni, ami egy új kezdetet jelent Európa számára - hangsúlyozta Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője. Benyújtotta lemondását Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója, ugyanis az uniós állam- és kormányfők július elején őt jelölték az Európai Központi Bank élére. Újabb szakaszba léptette az Európai Bizottság az új bírói fegyelmi kamara miatt áprilisban Lengyelország ellen megindított kötelezettségszegési eljárást. A Brit Kereskedelmi Kamarák szövetségének figyelmeztetése szerint a font meredek gyengülését és az infláció jelentős gyorsulását okozhatja, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül, rendezetlenül lép ki az Európai Unióból. A német hadseregnek, a Bundeswehrnek jogában áll megválni azoktól a munkatársaktól, akik szélsőjobboldali nézeteket vallanak – döntött a berlini munkaügyi bíróság. Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek három török diplomatát Erbílben, az észak-iraki Kurdisztán székhelyén. Sajtóértesülések szerint az áldozatok az erbíli török konzulátus munkatársai voltak. Embertelennek nevezte Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter a New Yorkban élő iráni diplomaták és családjaik elleni szigorú amerikai utazási korlátozásokat. A szudáni ellenzék és a hadsereg képviselői aláírták a hatalom megosztásáról szóló megállapodásukat, amely a július 5-i szóbeli egyezmény véglegesítése, és a választásokig tartó hároméves átmeneti időszakra vonatkozik. Ismeretlen fegyveresek lefejeztek négy embert az Egyiptomhoz tartozó Sínai-félszigeten - derült ki hírügynökségi jelentésekből. A kínai internetezők között felháborodást keltett, hogy kivégeztek Senhszi tartományban egy férfit, aki anyja megölését bosszulta meg három szomszédja meggyilkolásával. Őrizetbe vették a 2017-es manchesteri öngyilkos merénylet elkövetőjének fivérét Líbiából történt kiadatását követően - közölte a brit rendőrség. Beismerő vallomást tett az a 27 éves görög férfi, akit a Kréta szigeten eltűnt biológus megölésével gyanúsítottak. A ciprusi rendőrség őrizetbe vett tizenkét, Izraelből érkezett turistát, akiket egy 19 éves lány megerőszakolásával vádolnak - jelentette a CNA ciprusi hírügynökség. Életfogytig és további 30 évig tartó börtönbüntetésre ítélték a Köpcös (El Chapo) néven ismert mexikói Joaquín Guzmán volt drogbárót New Yorkban. Mezőgazdasági munkagépnek ütközött és meghalt egy 34 éves motoros a Somogy megyei Zicsnél. Még mindig tart Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bizonyos részein a június végi vihar okozta károk felszámolása. Egyre nagyobb problémát jelentenek a hecchívások a lelki elsősegély-szolgálatnál, ezekből akár napi százat is kapnak a szakemberek - mondta Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke. A magyar férfi vízilabda-válogatott 13:11-re legyőzte a spanyol csapatot a kvangdzsui világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában. Büszke a magyar férfi vízilabda-válogatottra Varga Dénes csapatkapitány, hogy legyőzték az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyol együttest. A 19. helyen végzett a magyar szinkronúszócsapat a szabadprogramban a kvangdzsui világbajnokságon.