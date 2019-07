Iráni hajók megpróbáltak elfogni egy brit tankert a Perzsa(Arab)-öbölben

Az Országgyűlés pénteken fejezi be nyári rendkívüli ülésszakát. A képviselők a jövő évi költségvetésről és adóváltozásokról is szavaznak, emellett Varga Judit újonnan kinevezett igazságügyi miniszter is esküt tesz. A jövő évi költségvetés a magyar családok és az ország biztonságának költségvetése - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A Magyar Államkincstár már majdnem ezer, a bankok által továbbított babaváró támogatás iránti kérelmet rögzített július elseje óta - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az ellenzéki pártok a múlt héten jelentették be a budapesti kerületek közös polgármesterjelöltjeit, de már most több helyen megszakadt az ellenzéki együttműködés - mondta Deák Dániel, a XXI. Századi Intézet elemzője. A DK közölte: az Európai Parlament baloldali-demokrata frakciója nem szavazza meg a Fideszes jelölteket a parlamenti bizottságok vezető posztjaira. Ujhelyi István, az MSZP Európai Parlamenti képviselője felháborítónak és megengedhetetlennek nevezte, hogy az Európai Unió ellen hadjáratot folytató Orbán-kormány emberei fontos pozíciókat kapjanak az EU-ban. Két fideszes jelöltet megszavaztak alelnöknek az Európai Parlament egy-egy szakbizottságában. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta: látványos kudarcba szaladt bele a bevándorláspárti ellenzék. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában úgy vélte, aki a saját honfitársai ellen áskálódik annak számolnia kell majd negatív belpolitikai következményekkel. Hollik István kormányszóvivő szerint a bevándorláspárti teljes magyar ellenzék szembemegy a magyar emberek akaratával és a magyar nemzeti érdekkel. Teljes a bizonytalanság Zuglóban arról, hogy hogyan fogja üzemeltetni az önkormányzat a parkolási rendszert - tájékoztatta a Hír TV-t a kerület alpolgármestere. Rozgonyi Zoltán elmondta: szerdától az önkormányzat végzi a parkolás lebonyolítását, azonban egyelőre azt sem tudják, hogy lesz-e elég parkolóőr, mivel Karácsony Gergely polgármester semmiféle tájékoztatást nem ad az ügyben. Az Európai Bizottság friss előrejelzése a realitások talaján áll, megtörtént az, ami még soha, az EU Bizottsága felfelé módosította, javította a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó prognózisát - mondta Balogh László államtitkár. Fejlett ipar nélkül nem lehet nagyvárost működtetni, az elmúlt húsz évben viszont nem történt nagyobb beruházás Szegeden - mondta Nemesi Pál független szegedi polgármesterjelölt az Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A következő hat évben 1700 milliárd forintot szán a kormány vasúti fejlesztésre - mondta Loppert Dániel, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója. A magánkiadók agresszív kampányolása ellenére félmillióval több állami fejlesztésű tankönyvet rendeltek az iskolák a szeptemberi tanévkezdésre tavalyhoz képest - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. A lakossági állampapírok állománya az első fél évében több mint ötszázmilliárd forinttal emelkedett - közölte az Államadósság Kezelő Központ. Tovább javította Magyarország idei gazdasági növekedési előrejelzését az Európai Bizottság a nyári prognózisában - az ország idei növekedési ütemét a tavaszi jelentéshez képest 0,7 százalékponttal, 4,4 százalékra emelték. Rövid távon 45 milliárd forint értékű beruházásra készülnek bajorországi vállalatok Magyarországon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Münchenben, ahol bajor cégek vezetőjével is tárgyalt. Az Európai Parlament szakbizottságai alakuló ülésükön három magyar képviselőt, Deutsch Tamás és Gál Kinga fideszes EP-képviselőt, valamint Ujhelyi István szocialista képviselőt választották meg EP-bizottsági alelnöknek. Ursula von der Leyen, az új uniós bizottsági elnökjelölt a jogállamiság megerősítésére tett ígéretet az Európai Parlamentben. Von der Leyen parlamenti meghallgatása során támogatta azt a javaslatot, hogy egész Európára kiterjedő párbeszéd kezdődjön a polgárokkal az Európai Unió jövőjéről. Egy év alatt több mint 1,1 millióval bővült az Európai Unió lélekszáma, amely 2019. január 1-jén 513 millió 481 ezer volt a becslések szerint - a növekedés a pozitív migrációs egyenlegnek tudható be. Klaus Iohannis saját volt pártja, az európai néppárti tagsággal rendelkező, ellenzéki Nemzeti Liberális Párt jelöltjeként indul a novemberi romániai elnökválasztáson - erősítette meg az államfő. A szlovák elnök aggodalmának adott hangot az emberi jogok kínai helyzetével kapcsolatban. Friss kutatási eredmények szerint Székelyföldön a magyar nemzetiségűek alulreprezentáltak a kormánynak alárendelt intézményekben, és kevesebbet is keresnek, mint a román nemzetiségűek. Rendkívüli ülést tartott a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Kormányzótanácsa amiatt, hogy Irán az engedélyezettnél magasabb szintre dúsítja uránkészletét - az ülés döntés nélkül ért véget. Egy katona életét vesztette, egy másik pedig megsebesült, amikor páncéltörő rakétával eltalálták az ellenséges erők az ukrán hadsereg egyik teherautóját a Donyeck megye déli részén lévő Hranitne településnél. Bombatalálat ért egy kórházat a lázadók kezén levő szíriai Idlíb tartományban a kormányerők által végrehajtott légicsapások során - többen megsebesültek. Több száz migránst helyeztek át a nemrég lebombázott líbiai tádzsúrai internálóközpontból. Korrupciós váddal előzetes letartóztatásba helyezték a volt algériai ipari minisztert. Szomáliában kivégeztek három embert, akik a vád szerint 2017-ben az al-Shabaab helyi dzsihadista szervezet tagjaiként részt vettek egy mogadishui szálloda elleni terrortámadásban. Lemondott Sir Kim Darroch, az Egyesült Királyság washingtoni nagykövete, akinek a Trump-kormányzatról szóló bizalmas diplomáciai táviratai kiszivárogtak a brit sajtóhoz, diplomáciai válságot okozva a szoros szövetségesi viszonyt ápoló két ország között. Egy amerikai szövetségi fellebbviteli bíróság elutasította azt a Donald Trump elleni perkeresetet, amelyben alkotmánysértéssel vádolták meg az elnököt. Túlélte a zuhanást egy férfi, aki az amerikai-kanadai határvidéken található Niagara-vízesésbe esett. Washington vizsgálatot indít Párizs nagy technológiai cégekre tervezett adója ügyében. Roland Wöller szászországi belügyminiszter a jogállamiság elleni akciónak nevezte azt, hogy a munkájukat végző rendőrökre támadtak - Juliana Nagel, a baloldal politikusa a rendőröket tette felelőssé az erőszak miatt. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a wiesbadeni tartományi bíróság azt az iraki férfit, aki 2018 tavaszán megerőszakolt és meggyilkolt egy 14 éves német diáklányt. Álházasságokkal üzletelő csalókra csapott le a rendőrség Németország négy tartományában tartott nagyszabású razzia során, amelyben mintegy 30 embert vettek őrizetbe. A varsói kerületi bíróság úgy döntött, hogy nem adható ki Svédországnak az onnan Lengyelországba menekült, európai elfogatóparanccsal körözött orosz férfi, valamint három kiskorú lánya, akiket a svéd hatóságok korábban egy muzulmán családnál helyeztek el. New Orleansban szükségállapotot hirdettek, az Egyesült Államok déli tagállamaiban áradásokra és hurrikánra készülnek. Az ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett zöldfolyosó létesítése a csernobili övezetben, hogy zavartalanul látogathassák a turisták a területet. Narancs nagyságú jég esett a közép-olaszországi Pescara városában - 20 ember megsérült, hatalmas az anyagi kár. Legalább hat turista életét vesztette Görögországban a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt. Halálos áramütés ért egy egyéves gyermeket Nyíregyházán - a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. Mávinform: második világháborús robbanótest miatt vasúti korlátozások várhatóak. Erőszakos, többszörös visszaesőként életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt egy férfit a baranyai megyeszékhelyen a bíróság, mert 2017-ben felfegyverkezve rabolt ki társaival egy pécsi vállalkozót. Vasárnaptól a hét minden napján 10 percenként indulnak a belvárosból, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről a 100E buszok - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Magyarország nyerte el a birkózók jövő márciusi európai olimpiai kvalifikációs versenyének rendezési jogát. A Ferencváros 2:1-re legyőzte a bolgár Ludogorec gárdáját a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulóján. Gulyás Istvánt nevezték ki a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányának, segítője a játékosként világbajnok spanyol José María Rodríguez Vaquero lett.