Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Irán semmisnek tekinti az atomegyezményt az ellene tett bármely „barátságtalan lépés" esetén

2025. szeptember 26., péntek 10:53 | MTI
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szankciók Irán Teherán Abbas Araghchi

Irán felmondja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) kötött egyezményét, amennyiben a nyugati államok visszaállítják a Teheránra kirótt szankciókat - jelentette ki pénteken az iráni külügyminiszter.

  • Irán semmisnek tekinti az atomegyezményt az ellene tett bármely „barátságtalan lépés

Abbas Araghchi a Telegramon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy az ügynökséggel Egyiptomban megkötött egyezményt - amely többek között lehetővé teszi a NAÜ ellenőrei számára a belépést az iráni nukleáris létesítményekbe -, semmisnek tekinti a síita állam elleni bármely "barátságtalan lépés" esetén.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) szeptember 19-én engedélyezte az úgynevezett snapback mechanizmust. Ez olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fel megszegi a kötelezettségvállalásait.

A testület mindazonáltal pénteken szavaz arról az Oroszország és Kína által előterjesztett javaslatról, amely lehetővé tenné, hogy a büntetőintézkedések visszaállítását hat hónappal elhalasszák.

Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína 2015-ben kötötte meg Iránnal az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről szóló megállapodást (Közös Átfogó Akcióterv, angol rövidítéssel JCPOA), amelyben Irán vállalta, hogy a szankciók feloldása fejében korlátozza atomprogramját. A megállapodást az ENSZ 2231. határozata léptette érvénybe, és október közepén jár le.

Donald Trump amerikai elnök első mandátuma idején, 2018-ban kiléptette országát a szerződésből és visszaállította az Egyesült Államok által elrendelt büntetőintézkedéseket. Irán ezt követően felhagyott egyes kötelezettségvállalásai teljesítésével, egyebek mellett az urándúsítás területén.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ez ám a kihagyhatatlan lehetőség: így lehet ingyen jogsit szerezni

Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

Beindult a találgatás, Buzsik Borka új fotója kérdéseket vet fel

Tudta, hogy már egy Suzuki Vitarával is tilos felhajtani a Szabadság hídra?

Dárdai Bence nagy bajba került, betették neki a kaput

Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

Titkos gomb a mosógépen: így tisztíthatod meg könnyedén a készüléket

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

További híreink

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó
2
Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra
3
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le
4
Napindító – Ursula von der Leyen megfenyegette Putyint a NATO nevében + videó
5
Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó
6
Lavrov kemény választ adott a Nyugatnak
7
Lejárt az idő: nagyon úgy tűnik, hogy Trump befenyíti Szerbiát
8
Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó
9
Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz
10
Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!