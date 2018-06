Irán megkezdi urándúsító kapacitásának növelését

Erről értesítik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget is. A perzsa állam ezzel válaszolt arra, hogy az amerikai elnök egy hónapja bejelentette, országa kilép a 2015-ben megkötött szerződésből és újra életbe lépteti a szankciókat az iszlám köztársasággal szemben.

Irán teljes gőzre kapcsolt, miután az Egyesült Államok kilépett az atomalkuból.

Utasítottam az Iráni Atomenergia Szervezetet, álljanak készen az urándúsítási képességeink helyreállítására - mondta Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Hamenei.

A perzsa állam ezzel válaszolt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök egy hónapja bejelentette, országa kilép a 2015-ben megkötött szerződésből és újra életbe lépteti a szankciókat az iszlám köztársasággal szemben. Az iráni vezető hétfőn este arra figyelmeztetett, hogy ha az atomalkut támogató országok nem tudják biztosítani a gazdasági előnyöket számára, felpörgeti az urándúsítást.

Néhány európai kormány arról beszél, hogy Irán birkózzon meg a szankciókkal és korlátozni akarják védelmi rakétaprogramunkat, amely elengedhetetlen az ország jövője szempontjából. Azt üzenem ezeknek a kormányoknak, ez az álom, soha nem fog valóra válni. (...) Az ellenségeink tudják, ha megtámadnak bennünket, tízszeresen fogunk válaszolni - üzente az iráni legfőbb vezető, aki hozzátette, továbbra is támogatják az elnyomott palesztin népet és a térségben működő ellenállási mozgalmakat.

A három éve kötött egyezmény értelmében az iszlám köztársaságnak 300 kilogramm alá kell csökkentenie alacsony dúsítású uránkészletét. csökkentenie kell reaktorainak számát, az araki nehézvizes reaktort pedig úgy kell átalakítania, hogy ott ne tudjon atomfegyverben is felhasználható plutóniumot előállítani. Cserébe a nyugati országok felfüggesztik a szankciókat. A 2015-ben született atomalku mellett Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Kína, Oroszország, valamint az Európai Unió továbbra is kitart, amíg Irán is.

A résztvevő államokat próbálja győzködni európai körútján az izraeli kormányfő. Hétfőn Benjamin Netanjahut Berlinben Angela Merkel fogadta.

Németország európai partnereivel együtt nem mondta fel az iráni megállapodást. Egyetértünk abban, hogy Irán regionális befolyása aggasztó, főképpen ami Izrael biztonságát illeti. Minden lehetséges diplomáciai erőfeszítést megteszünk, hogy érvényesítsük a befolyásunkat az iráni rakétaprogrammal, jemeni tevékenységével és az iráni hadsereg szíriai jelenlétével kapcsolatban - mondta a német kancellár.

Merkel szerint Németországot és Izraelt egyesíti az a cél, hogy a perzsa államnak soha ne lehessen nukleáris fegyvere. Nézeteltérés csak abban van köztük, hogy ezt a célt milyen módon lehetne elérni.

Az izraeli miniszterelnök viszont keményebb politikára szólította fel a német kancellárt, mert szerinte Teherán azért akar atomfegyverre szert tenni, hogy letörölje a zsidó államot a térképről.